Śląsk: Robert Makłowicz twarzą kampanii zachęcającej do szczepień przeciw COVID-19

Już nie mogę się doczekać, by się przeciwko COVID-owi zaczepić; to jest chyba jedyny moment, kiedy chciałbym być w grupie całkowicie seniorskiej – mówi popularny dziennikarz i krytyk kulinarny Robert Makłowicz. To jedna z wielu znanych postaci zaangażowanych w śląską kampanię na rzecz szczepień.