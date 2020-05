„Smaki świąt polskich” - nowy cykl w programie Polskie Skarby Kulinarne

Nie tylko żurek, bigos i schabowy – kuchnia polska kryje w sobie wiele niespodzianek, nieznanych opowieści i oryginalnych smaków. O tym wszystkim jest, zapoczątkowany w 2018 roku przez MAKRO, projekt Polskie Skarby Kulinarne, który prezentuje dania z kanonu kuchni polskiej.

– Ambicją Polskich Skarbów Kulinarnych jest promowanie i odkrywanie na nowo tradycji kuchni polskiej, która nierzadko bywa bardzo zaskakująca – mówi Magdalena Figurna, koordynator programu. Warto samemu dać się zaskoczyć, tak zapomnianymi recepturami z historycznych książek kucharskich, jak i ich współczesnymi interpretacjami opracowanymi przez najlepszych szefów kuchni – dodaje.

Nie inaczej było w przypadku „Smaków świąt polskich”. W najnowszej, „majówkowej” odsłonie projektu pojawiły się opowieści nawiązujące do kulinariów związanych ze świętem Konstytucji 3 Maja czy Zielonymi Świątkami, którym towarzyszą dania przygotowane (na podstawie historycznych przepisów) przez Tomasza Świerczka, szefa kuchni Akademii Inspiracji MAKRO w Krakowie. Przygotował on m.in. „dialog” kultowych polskich zup: barszczu białego i czerwonego, jako kulinarną ilustrację do święta 3 maja, a także małdrzyki krakowskie, związane ze słynną w XIX wieku majówką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efekty jego pracy można zobaczyć na stronie polskieskarby.pl. Zapraszamy!

Polskie Skarby Kulinarne prezentują także najlepsze restauracje z Warszawy, Krakowa, Pomorza, Dolnego Śląska i Podhala, które połączył utworzony przez MAKRO Polska specjalny szlak kulinarny po dziedzictwie kuchni polskiej. Dziś, podczas ograniczeń w funkcjonowaniu gastronomii, warto pamiętać szczególnie o tych z nich, które kontynuują działalność. Z ich listą można zapoznać się w zakładce „Skarby na wynos” na stronie programu.