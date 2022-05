Starbucks ze sprzedażą na dużym plusie. Ogłasza podwyżki, które... ominą związki zawodowe

Starbucks pochwalił się we wtorek wynikami sprzedaży w drugim kwartale roku obrotowego 2022, która przekroczyła szacunki spółki. Firma ogłosiła także kilka nowych inicjatyw, aby wyjść naprzeciw pracownikom i dopiec związkom zawodowym.

Autor: AK

Data: 04-05-2022, 18:43

Starbucks pochwalił się wzrostem sprzedaży/ fot. Unsplash

Starbucks Corp. poinformował, że w drugim kwartale roku 2022, który spółka zakończyła 3 kwietnia, przychody netto w segmencie międzynarodowym wzrosły o 4% w porównaniu z drugim kwartałem roku obrotowego 2021. Wyniosły one 1,7 miliarda dolarów.

W tym czasie Starbucks otworzył na wszystkich rynkach międzynarodowych 1 462 placówek netto. Wzrosty z nowych otwarć, sprzedaży produktów czy opłat licencyjnych, lub chociażby przekształcenia działalności sieci na rynku koreańskim ze spółki joint venture na franczyzę zostały jednak „nadszarpnięte” przez pandemię. Z raportu wynika bowiem, że na międzynarodowym rynku sieć zaliczyła spadek sprzedaży LfL o 8%, co przypisuje pandemicznym ograniczeniom w Chinach i niekorzystnym kursom niektórych walut.

Przychody Starbucks wzrosły w Ameryce o 17%

Sytuacja spółki wygląda dużo lepiej na rodzimym rynku, w Ameryce Północnej. Przychody netto wzrosły tam w drugim kwartale 2022 o 17% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej i wyniosły 5,4 mld dolarów. W przeciwieństwie do klientów z rynku międzynarodowego Amerykanie nie odmawiali sobie kawy i przekąsek ze Starbucksu, bo sprzedaż bo sprzedaż LfL wzrosła aż o 12%.

Ogółem marża operacyjna na poziomie 17,1% spadła z 19,3% w porównaniu do poprzedniego roku, głównie z powodu wyższych kosztów łańcucha dostaw i presji inflacyjnej, inwestycji w pracowników, oraz wyższych wydatków na szkolenia dla nowych partnerów i franczyzobiorców prowadzących nowe lokale.

Oszczędności i inwestycje Starbucksu

Nie obyło się jednak bez oszczędności, które firma przeprowadziła w centrali, czyli restrukturyzacji. Niezadowolenie z warunków pracy manifestowały także związki zawodowe. Aby zminimalizować nieprzychylne nastroje pracowników gigant kawowy obiecał wydać 1 mld dolarów na podwyżki płac, ulepszone szkolenia i innowacje w sklepach w roku fiskalnym 2022, który dla sieci kończy się jesienią.

„Jesteśmy przekonani, że inwestycje, których dokonujemy w nasze sklepy, partnerów i naszą markę, przyniosą znaczące zwroty, przekraczające poziomy historyczne, co przełoży się na przyspieszony długoterminowy wzrost” – zapewniła Rachel Ruggeri, dyrektor finansowa Starbucks. Sieć planuje także ulepszenie swojego programu szkoleniowego dla baristów i rozwinięcie programu szkoleń.

Związki zawodowe w Starbucksie i ich koledzy bez podwyżek

Wprowadzane zmiany nie dotyczą jednak wszystkich kawiarni. W ten sposób sieć dała „prztyczka w nos” związkowcom oraz ich kolegom, którzy za powstaniem związków zawodowych głosowali. Tymczasowy dyrektor generalny, Howard Schultz, zapowiedział, że nowe świadczenia nie obejmą wszystkich kawiarni Starbucks. Dokładniej rzecz biorąc – nie obejmą ok. 50 lokalizacji, w których pracownicy głosowali za zrzeszeniem się w związki zawodowe. Ja uzasadnił – wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach wymagałoby negocjacji ze związkami, a na to firma nie ma czasu.

„Nowe zmiany wynagrodzeń i świadczeń będą miały zastosowanie do placówek, w których Starbucks ma prawo do jednostronnego wprowadzania tych zmian” – podała firma w oświadczeniu. „Tam, gdzie Starbucks nie ma prawa do jednostronnego wprowadzania tych zmian (na przykład oddział, w którym istnieje związek lub organizacja związkowa), Starbucks zapewni podwyżki płac, które zostały ogłoszone w październiku 2021 r., i będzie w inny sposób przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów prawnych”- podano w komunikacie.