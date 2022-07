Szef McDonald's Polska: Wyjście z Rosji wyklucza nas z tego rynku na kilkanaście lat

Autor: AT

Wyjście z takiego rynku jak Rosja nie jest ani proste, ani możliwe do szybkiej realizacji. Natomiast myślę, że to była dobry ruch. Decyzje, które zostały podjęte, wykluczają nas z tego rynku na okres najbliższych kilkunastu lat - mówi Adam Pieńkowski, prezes zarządu McDonald's Polska w rozmowie z Business Insiderem.

Adam Pieńkowski, prezes zarządu McDonald's Polska. fot. PAP

Co sprzedaje się najlepiej w McDonalds Polska?

Adam Pieńkowski, prezes zarządu McDonald's Polska w rozmowie z 'Business Insiderem' przyznał, że sieć sprzedaje nad Wisłą więcej wrapów niż Big Maców.

- Z kolei Burger Drwala jest takim produktem, który może być symboliczny. Typowo polski, wywraca menu do góry nogami. Dzieje się tak przez kilka tygodni na jesieni i zimą. Natomiast wśród naszych klasycznych produktów pewnie zaskoczeń nie będzie – numerem jeden jest cheeseburger - dodał.

Big Mac bardziej polski niż kiedykolwiek?

Pieńkowski wskazuje, że dziś Big Mac jest bardziej polski niż kiedykolwiek.

- Mięso, bułka i sos, sałata, to wszystko przychodzi do naszych polskich dostawców. W przeszłości nie było to takie łatwe. Poprawiliśmy pewne procesy w kuchni w restauracji, które pozwalają nam dostarczyć Big Maca i każdy inny produkt szybciej, bezpośrednio na konkretne zamówienie gości - dodał.

Ruch w lokalach McDonald's Polska jest w 2022 roku około 10-15 proc. większy w stosunku do zeszłego roku. Z kolei obywatele Ukrainy jeszcze przed wojną stanowili około 10 proc. pracowników sieci. Obecnie ta liczba uległa podwojeniu.

Ile lokali chce mieć w Polsce McDonald's?

Adam Pieńkowski wskazuje, że 500 lokali, które sieć ma w Polsce obecnie to dopiero połowa drogi.

- Wierzę, że 1000, bądź blisko 1000 restauracji, to jest taka liczba, na której powinniśmy się skupić. Oczywiście, mówię to, mając na myśli obecne warunki gospodarcze oraz wizję długoterminową. W planach biznesowych na kolejne pięć lat powinno to być na pewno 200 kolejnych restauracji - wskazał.

Szef polskiego McDonald'sa zapewnił także, że sieć będzie poszerzać asortyment nowości z grupy zamienników mięsa.