Szałotu, hekeli, żuru żeniatego, rolady z kluskami i modrą kapustą, karminadli lub żeberek z ciapkapustą, krupnioków, żymloków, kołoczy czy kopy – można popróbować, znajdując na którejś z imprez plenerowych nowego food trucka szlaku kulinarnego „Śląskie Smaki”.

Szlak kulinarny „Śląskie Smaki” reklamowany food truckiem /fot. Shutterstock

Śląskie Smaki

Jak przekazała w poniedziałek Agnieszka Czachura-Łach ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, pod koniec ub. roku, we współpracy z jednym z obiektów "Śląskich Smaków", organizacja zrealizowała pomysł, aby śląskie dania regionalne podawać nie tylko w restauracjach, ale też przenieść je w teren, jednocześnie promując sam szlak, jak i śląską kuchnię.

"Food truck +Śląskie Smaki+ będzie obecny podczas najważniejszych imprez i wydarzeń w regionie, trafi również poza granice naszego województwa. Wszędzie tam, gdzie znajdą się smakosze kuchni regionalnej. Będzie szybko, smacznie i zdrowo. Food truck nie tylko zaserwuje wspaniałe potrawy, ale też uatrakcyjni wiele imprez promocyjnych" - zasygnalizowała Czachura.

Promocja Śląska food truckiem

Cytowana przez nią dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska wyjaśniła, że idea food trucka pojawiła się już jakiś czas temu, aby wyjść z daniami regionalnymi poza restauracje szlaku kulinarnego "Śląskie Smaki".

Jako Regionalna Organizacja Turystyczna zajmująca się promocją turystyczną woj. śląskiego, uczestniczymy w imprezach promocyjnych po to, aby przyciągnąć turystów do naszego regionu. Taki food truck jest świetnym powodem, aby odwiedzać tego typu wydarzenia - uznała Sikorska.

Odpowiednio skomponowane menu umożliwi skosztowanie regionalnych przystawek, dań głównych i deserów w wersji ulicznej. Food trucka "Śląskie Smaki" wyróżniają dania regionalnej kuchni, jak: szałot (sałatka warzywna ze śledziami), hekele (sałatka śledziowa), kopa (deser kokosowy), czy szerzej znane rolady, krupnioki (kaszanki), żymloki (bułczanki) czy karminadle (mielone).

Sam pojazd, który można już było zobaczyć na grudniowym "Jarmarku na Nikiszu" w Katowicach, nawiązuje kolorystycznie do barw marki szlaku kulinarnego oraz festiwalu "Śląskie Smaki": jest pomarańczowy. Obsługuje go jedna ze szlakowych restauracji: "Zacisze" z Pszczyny-Brzeziec.

Śląska Organizacja Turystyczna

Śląska Organizacja Turystyczna powstała z inicjatywy m.in. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz izb turystyki: górnośląskiej i beskidzkiej. Jej zadaniem i jest promocja województwa, jako regionu o zróżnicowanym krajobrazie przyrodniczym oraz bogactwie pomników historii i kultury.

Kilkanaście lat temu przedstawiciele Śląskiej Organizacji Turystycznej uznali, że kuchnia - jedna z najlepiej rozpoznawalnych kuchni regionalnych w Polsce - może stać się atrakcją woj. śląskiego. W 2006 r. zaczęto organizować wiosenny Festiwal Kuchni Śląskiej, przemianowany z czasem na festiwal "Śląskie Smaki".

W czasie festiwalu "Śląskich Smaków", organizowanego co roku w innym miejscu regionu i wieńczącego coroczny konkurs o tej samej nazwie, można spróbować najlepszych regionalnych potraw w ich lokalnych odmianach. Miłośnicy kuchni woj. śląskiego prezentują dania i produkty, ubiegając się o nagrody w kategoriach: amatorzy, szkoły gastronomiczne i profesjonaliści.

Strategię rozwoju marki "Śląskie Smaki" wypracowano dekadę temu. Potem festiwalowi nadano spójną oprawę graficzną, powstała strona slaskiesmaki.pl zawierająca m.in. przepisy, wydano też zbiór przepisów w formie książkowej. Z festiwalu wyewoluował pomysł utworzenia szlaku restauracji z regionalną kuchnią.

Restauracje należące do szlaku Śląskich Smaków

Wybór restauracji pod kątem Szlaku rozpoczął się w 2012 r. Głównymi kryteriami oceny są: umieszczenie w menu co najmniej kilku regionalnych potraw oraz weryfikacja ich oryginalności, smaku i zgodności przygotowania z tradycyjną recepturą - z lokalnych składników. Należące do Szlaku restauracje są oznakowane, a do ich menu trafiają ujednolicone wkładki.

Obecnie do "Śląskich Smaków" należy 25 lokali. Dzięki "Śląskim Smakom" turyści i mieszkańcy regionu mają dowiadywać się, gdzie można dobrze zjeść, a restauratorzy - korzystać z reklamy. Certyfikacja ma potwierdzać, że regionalne dania w oznaczonych logo szlaku miejscach są najwyższej jakości i robione według tradycyjnych receptur.

Śląska Organizacja Turystyczna jest koordynatorem bądź współkoordynatorem serwisu slaskie.travel wraz z serwisami regionalnymi, szlaków tematycznych: kulinarnego "Śląskie Smaki" (wraz z konkursem o tej nazwie), Orlich Gniazd (wraz ze świętem Juromanią), zabytków techniki (wraz ze świętem Industriadą) czy architektury drewnianej woj. śląskiego.