Tarcza branżowa zostanie rozszerzona m.in. o obiekty turystyczne

Jak powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii, projektowana lista dodatkowych kodów PKD ma być weryfikowana w przyszłym tygodniu przez rządowy zespół zarządzania kryzysowego.

"Już wiadomo, że w pomoc z tarczy branżowej zostaną dodatkowo włączeni przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną kodem 55.20.Z" - wskazała. Jak wyjaśniła, to kod związany z najmem turystycznym. "Chodzi o obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" - dodała.

Semeniuk wskazała na pozytywny odzew w związku z tą decyzją. "Przedsiębiorcy dziękują za wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom

Dodatkowe kody będą ustalane w przyszłym tygodniu, na podstawie propozycji przedłożonych przez wicepremiera Jarosława Gowina - podkreśliła Semeniuk.

Obecnie pomoc w ramach tarczy skierowana jest do firm objętych ok. 40 wskazanymi w ustawie kodami PKD. O wsparcie mogą ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Semeniuk przypomniała, że tarcza branżowa będzie przedłużona o dwa miesiące. Jak mówił w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, w ramach tarczy za grudzień i styczeń do przedsiębiorców ma trafić kolejne 7 mld zł.

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla firm, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami podczas drugiej fali pandemii.

W jej ramach można skorzystać ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, tzw. małej dotacji do 5 tys. zł, czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na cały etat - zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i ozusowanego zlecenia. Przewidziano też rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Według MRPiT do 15 stycznia br. wnioski o dotację do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności złożyło 66,7 tys. przedsiębiorców. Wysokość pomocy to 332,3 mln zł. Dotąd rozpatrzono pozytywnie 33,3 tys. wniosków na 166,1 mln zł. Natomiast 13,15 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 2 tys. zł.

Tarcza branżowa ma objąć pomocą ok. 270 tys. firm, a wartość wsparcia to ok. 4,5 mld zł miesięcznie.