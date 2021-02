Teatry, kina, stoki i hotele warunkowo otwarte do 28 lutego

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu przewiduje się przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej ograniczeń do 28 lutego 2021 r. Rozporządzenie ma wejść w życie z piątkiem, 12 lutego 2021 r., z wyjątkiem niektórych zapisów.

Do 28 lutego instytucje kultury, takie jak kina, teatry, opery, filharmonie oraz domy i ośrodki kultury "w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych" mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami: "udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków".

W ustawie zaznaczono, że obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości, nie dotyczy "widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia; widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, (...), osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie". Obowiązek ten nie dotyczy także "osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących".

Nadal może być prowadzona działalność muzeów, galerii sztuki.

Rozporządzenie przewiduje także uruchomienie stoków narciarskich. Ponadto do 28 lutego dopuszczalne jest prowadzenia usług hotelarskich, w hotelach, motelach i pensjonatach; dla gości będzie możliwe udostępnienie nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

"Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi" - czytamy. Przed wejściem do kasyna lub obiektu, w których są automaty do gier hazardowych, ma być umieszczona m.in. informacja o limicie osób.

