HoReCa

Tydzień Kuchni Polskiej pod hasłami: lokalność, oszczędność, romantyczność

Ponad 280 restauracji weźmie udział w tegorocznym Tygodniu Kuchni Polskiej organizowanym przez Makro Polska. - Nasz kuchnia czerpie smaki z pola, lasu, wody i domu, w którym wszystkie te smaki łączą się w coś co potem nazywamy smakiem dzieciństwa - mówi Bogdan Gałązka, szef kuchni Cafe Stolica w Warszawie, który jest ambasadorem Tygodnia Kuchni Polskiej. Ci którzy zdecydują się świętowanie polskich smaków, będą mieli na to niemal cały listopad od 3 do 26.

Tydzień Kuchni Polskiej: woda, pole i las czyli lokalność, zero waste czyli oszczędność, slow food czyli romantyczność/fot. PTWP