Użytkownicy Too Good To Go w Polsce uratowali 3 mln posiłków

Trzy miliony posiłków uratowali użytkownicy Too Good To Go w Polsce. W obliczu aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej dla Polaków coraz bardziej istotny staje się świadomy konsumpcjonizm.

Autor: oprac. JS

Data: 16-05-2022, 17:49

Trzy miliony posiłków uratowali użytkownicy Too Good To Go w Polsce. / fot. materiały prasowe

Trzy miliony posiłków uratowanych przez użytkowników Too Good To Go w Polsce to równowartość niezmarnowanych 7,5 tys. ton Co2e, jakie zostały wyemitowane w związku z produkcją takiej ilości żywności. To tyle, ile potrzeba na wykonanie 1500 lotów dookoła świata czy oszczędność emisji, jakie generuje blisko 1000 Polaków rocznie.

Wybory konsumenckie są coraz bardziej przemyślane

– Nasz rozwój w Polsce pokazuje, jak ważny dla społeczeństwa jest świadomy konsumpcjonizm. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na swoje nawyki zakupowe, wpływ, jaki ma to na środowisko, a także zawartość portfela. Motywujący jest fakt, że walka z marnowaniem żywności wciąż nabiera tempa, choć wiemy, że 3 miliony zaoszczędzonych posiłków to tylko wierzchołek góry lodowej i możemy zrobić o wiele więcej. Wprowadzając niewielką modyfikację w sposobie kupowania żywności i przechowywania, każdy może przyczynić się do wielkich zmian – mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.