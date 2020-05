W Białystoku w razie potrzeby restauratorzy dostaną większą przestrzeń na ogródki letnie

Prezydent Białegostoku był pytany we wtorek przez internautów w trakcie wideokonferencji prasowej o rozwiązanie z Wilna na Litwie, gdzie lokalne władze pozwoliły barom i restauracjom bezpłatnie wystawić stoliki na placach i ulicach, żeby goście mogli korzystać z ich usług, przestrzegając zasad dystansu społecznego. W poniedziałek zostały tam otwarte m.in. lokale gastronomiczne.

Truskolaski zadeklarował, że jeśli będzie decyzja władz państwowych o możliwości otwarcia kawiarni czy restauracji wraz z wytycznymi dotyczącymi konieczności zwiększenia odległości między stolikami w ogródkach, to miasto pozwoli skorzystać restauratorom z większej przestrzeni, niż dotąd, bez konieczności dodatkowej opłaty. Warunkiem ma być to, że będzie to obecna, wynikająca z umów liczba stolików.

"Za tę dodatkową przestrzeń nie będziemy pobierać opłat. Jeśli nie będzie zwiększonej liczby gości i liczby stolików, to restauratorzy nie muszą się obawiać tego, że będą więcej płacić. Jeżeli będzie taka możliwość, to - czy bezpośrednio przy restauracji, czy w dalszym miejscu - będziemy taką przestrzeń udostępniać, by ta sama liczba stolików mogła być obsługiwana" - mówił.