W Koszalinie Prezydent zdecydował o obniżeniu czynszu restauratorom

Jak podał Śliżewski, decyzją prezydenta Jedlińskiego czynsz w lokalach gastronomicznych funkcjonujących w zasobach ZBM w Koszalinie (Zachodniopomorskie) został obniżony średnio o ok. 80 proc. do kwoty 1 zł netto za m kw. Ta preferencyjna stawka obowiązuje od 24 października do końca listopada, z możliwością jej przedłużenia.

"Mam nadzieję, że nasza pomoc przyczyni się do zmniejszenia strat koszalińskiej gastronomii. Wszyscy chcielibyśmy w przyszłości czasami zjeść dobre potrawy w jednej z naszych ulubionych restauracji" - powiedział cytowany w komunikacie Jedliński, który swą decyzję uzasadnił ciężką sytuacją branży gastronomicznej w związku z pandemią koronawirusa.

Prezydent Koszalina zwrócił się także z apelem do koszalinian o wsparcie lokalnej branży gastronomicznej. "Jeśli tylko możecie, zamawiajcie u naszych lokalnych restauratorów jedzenie na wynos lub z dowozem" - zaznaczył.

Od soboty restauracje w całej Polsce objętej czerwoną strefą mogą sprzedawać jedzenie tylko na wynos lub dowóz. Zakazana jest organizacja imprez okolicznościowych, wesel, konsolacji, komunii i innych uroczystości rodzinnych oraz przyjęć okolicznościowych.