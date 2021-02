W Rudzie Śląskiej właściciele barów i restauracji nie zapłacą za koncesje na sprzedaż alkoholu

"Wiemy, jak mocno na branży gastronomicznej odbiły się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Dochody osiągane przez przedsiębiorców ze sprzedaży alkoholu w lokalach są w ostatnim czasie bardzo niskie, a w niektórych przypadkach nie ma ich wcale. Stąd dzisiejsza uchwała, chociaż oczywiście ma ona skutki dla dochodów miasta, które są przeznaczane na profilaktykę" - powiedziała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic, która przedłożyła radzie uchwałę.

Zgodnie z podjętą uchwałą, rudzcy przedsiębiorcy w 2021 roku będą zwolnieni z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Co istotne, opłaty wniesione do 31 stycznia, kiedy przypada termin wpłaty pierwszej z trzech rat, zostaną przedsiębiorcom zwrócone. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu (jego zawartości procentowej) oraz wartości sprzedaży w poprzednim roku. Opłatę uiszcza się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach - do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - lub jednorazowo do 31 stycznia.

Możliwość rezygnacji z tej opłaty w 2021 r. dała gminom obowiązująca od 25 stycznia br. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W tym roku planowane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych miały wynieść w Rudzie Śląskiej prawie 234 tys. zł. W 2020 roku było to prawie 287 tys. zł, a w 2019 roku - ponad 333 tys. zł. Środki z opłaty, zarówno dotyczącej alkoholu sprzedawanego do spożycia na miejscu, jak i w sklepach, przeznaczane są na finansowanie zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Obecnie można je również wykorzystywać na walkę z pandemią. Zwiększona sprzedaż alkoholu w sklepach, związana z ograniczeniem działalności gastronomii, powinna choć częściowo zrównoważyć skutki rezygnacji z opłaty za jego sprzedaż w lokalach.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z innych form pomocy w zakresie uiszczanych do kasy miasta podatków i opłat. Płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika są odraczane lub rozkładane na raty, można również starać się o umorzenie zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej.