W Wielkiej Brytanii ponad 100 mln razy skorzystano z rabatów na jedzenie poza domem

Podczas trwającej przez cały sierpień akcji "Eat Out to Help Out" (Jedz poza domem, aby pomóc) klienci restauracji, kawiarni, barów, pubów i stołówek, które się zgłosiły do programu, mieli w poniedziałki, wtorki i środy zniżki na jedzenie do 50 proc. Koszt pozostałej części pokrywany był z budżetu państwa. Maksymalna wartość rabatu to 10 funtów na osobę.

Jak poinformowano, 84,7 tys. lokali uczestniczących w akcji wystąpiło do ministerstwa finansów o zwrot 522 mln funtów w ramach przyznanych rabatów, czyli już przekroczona została kwota 500 mln funtów, które resort przeznaczył na ten cel, przy czym ostateczna suma będzie jeszcze większa, bo restauracje mają czas do końca września na składanie wniosków o zwrot.

"Od samego początku naszą misją była ochrona miejsc pracy, a żeby to zrobić, musieliśmy być kreatywni, odważni i próbować rzeczy, których żaden rząd nigdy wcześniej nie robił. Dzisiejsze liczby pokazują, że +Eat Out to Help Out+ jest sukcesem. Pragnę podziękować wszystkim, od właścicieli restauracji po kelnerów, szefów kuchni i klientów za umożliwienie tego sukcesu i pomoc w odbudowie naszej gospodarki" - oświadczył minister finansów Rishi Sunak.

Jak podał portal OpenTable, za pomocą którego można rezerwować stoliki w restauracjach, w poniedziałki, wtorki i środy w sierpniu liczba rezerwacji była o 53 proc. wyższa niż w te same dni tygodnia w sierpniu 2019 roku, podczas gdy w poniedziałki, wtorki i środy w lipcu była o 54 proc. niższa niż rok wcześniej. Rekordowy był ostatni dzień akcji, 31 sierpnia, gdy liczba rezerwacji była aż o 216 proc. wyższa niż 31 sierpnia 2019 roku.

W związku z popularnością programu część restauracji ogłosiła, że same ją przedłużą do końca września i teraz to one będą dofinansowywać zniżki dla klientów w poniedziałki, wtorki i środy.

W sektorze gastronomicznym w Wielkiej Brytanii zatrudnionych jest 1,8 mln osób. Jak wynika z rządowych danych, w kwietniu, pierwszym pełnym miesiącu po wprowadzeniu restrykcji z powodu epidemii Covid-19, działalność wstrzymało 80 proc. firm z tej branży, a na przymusowe urlopy zostało wysłane 1,4 mln osób, co jest najwyższym odsetkiem ze wszystkich sektorów gospodarki.