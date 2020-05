Władze Radomia proponują niższe opłaty dla właścicieli ogródków w kawiarniach i restauracjach

Do tej pory opłata za zajęcie pasa drogowego ponoszona przez właścicieli ogródków gastronomicznych wynosiła w Radomiu 0,54 zł za metr kwadratowy. Podczas zdalnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni przyjęli propozycję prezydenta i zgodzili się, by stawkę tę obniżyć do 1 gr za metr kw.

Wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska podkreśliła we wtorek, że to kolejne rozwiązanie, które miasto wprowadza w ramach pakietu "Bezpieczne miejsca pracy". "Chcemy w ten sposób pomóc radomskim restauratorom, których z całą pewnością mocno dotknęły gospodarcze skutki koronawirusa, i uchronić istniejące miejsca pracy" - zaznaczyła.

Pod koniec marca władze Radomia przygotowały specjalny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców "Bezpieczne miejsca pracy". Obejmuje on m.in. umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, umorzenie podatku (wyłącznie za 2020 rok) - dla podatników, mających zaległości podatkowe wobec gminy za 2020 rok, odroczenie lub umorzenie płatności czynszu najmu lokali, w których gmina jest właścicielem, oraz odroczenie płatności za wodę.