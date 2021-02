Władze Rzymu proszą rząd o zgodę na funkcjonowanie restauracji także wieczorem

Władze Rzymu zwróciły się do rządu Mario Draghiego z prośbą o wyrażenie zgody, aby bary i restauracje były normalnie czynne do godziny 22.00. Z powodu pandemii Covid-19 obecnie lokale prowadzą obsługę przy stolikach do 18.00, potem dozwolona jest sprzedaż na wynos i dostawy do domu.