Włochy: bary i restauracje notują ponad 50-procentowy spadek wpływów

Trzy tygodnie po ponownym otwarciu barów i restauracji we Włoszech notują one ponad 50-procentowy spadek wpływów. Tylko co trzeci lokal zachował tę samą liczbę personelu. Takie dane przedstawiła w czwartek federacja branży gastronomicznej, Fipe.