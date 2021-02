Włochy: Tłumy w restauracjach po złagodzeniu restrykcji

Lokalne władze we Włoszech muszą dołożyć starań, aby w miastach nie dochodziło do zgromadzeń na ulicach, jak w ostatni weekend stycznia - taki apel wystosował w poniedziałek, w dniu złagodzenia obostrzeń, koordynator komitetu doradców rządu do spraw pandemii Agostino Miozzo.