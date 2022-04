Włoska kuchnia ulubioną kuchnią młodych Polaków

Polacy od lat rozsmakowują się we włoskiej kuchni. Według przygotowanego przez PBS na zlecenie North Coast raportu, aż 48 proc. respondentów w przedziale wiekowym 18-44 lat wskazało kuchnię włoską jako ulubioną kuchnię zagraniczną Polaków, a ponad połowa (52 proc.), jedząc w restauracji, zamawia dania kuchni włoskiej.

Autor: AW

Data: 29-04-2022, 14:24

Włoska kuchnia ulubioną kuchnią młodych Polaków; fot. shutterstock

Włosi, podobnie jak my, niezwykle cenią sobie tradycyjne, domowe jedzenie. Dania mają być aromatyczne i przyrządzone ze świeżych, lokalnych, sezonowych produktów. Dlatego kuchnia włoska, niezmiennie od lat, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich konsumentów. Potwierdza to przygotowany przez PBS najnowszy raport dotyczący zwyczajów żywieniowych Polaków. W opinii badanych kuchnia włoska jest przede wszystkim smaczna (70 proc.) i szybka w przygotowaniu (55 proc.).

Kuchnia włoska

Chociaż Włochy podzielone są na kilkanaście regionów, a każdy z nich kultywuje swoją tradycję kulinarną, to wszystkie mają wspólny mianownik. Włoska kuchnia bez wątpienia przyciąga swoją prostotą i łatwością w przygotowaniu. Z taką opinią zgodziło się aż 65 proc. badanych. I właśnie w tym tkwi jej piękno i wyjątkowy smak. Wykorzystując łatwo dostępne, świeże składniki, aromatyczne zioła i oliwę z oliwek, niemal każdy jest w stanie przygotować smaczne danie. To, co zdecydowanie łączy nas z Włochami, to miłość, jaką darzymy jedzenie, a także celebracja czasu z bliskimi podczas wspólnego posiłku. Dzięki temu nawet pozornie mało ekscytujące danie, jak makaron z pomidorowym sosem, okazuje się być prawdziwą ucztą dla podniebienia. Nic zatem dziwnego, że włoskie dania szturmem zdobyły serca Polaków.

Pasta i pizza

Okazuje się, że preferencje co do wyboru konkretnych potraw uzależnione są od miejsca ich spożywania. Ulubionymi daniami kuchni włoskiej przygotowywanymi przez Polaków w domu są: spaghetti (45 proc.), pizza (20 proc.) oraz inne rodzaje makaronów (11 proc.). Z kolei wśród dań zamawianych w restauracji na pierwszym miejscu zdecydowanie króluje pizza (73 proc.), za nią zaś plasuje się spaghetti (32 proc.). 52 proc. mieszkańców Polski, jedząc w restauracji lub zamawiając jedzenie na wynos, wybiera dania kuchni włoskiej. To właśnie ona, zaraz po rodzimej kuchni polskiej (58 proc.), jest pierwszym wyborem Polaków spośród pozostałych kuchni europejskich i azjatyckich. Co ciekawe, im niższy wiek, tym kuchnia włoska wybierana jest chętniej. Największy odsetek zwolenników włoskiej kuchni znajdziemy w przedziale wiekowym 18-29 lat (40 proc.) i 30-44 lata (42 proc.).

Włoskie produkty

Menu kuchni włoskiej opiera się na potrawach przygotowywanych zwykle zaledwie z kilku, za to świeżych i doskonałych jakościowo produktów – w tej kwestii nie ma żadnych kompromisów. Pomidory – koniecznie słodkie, soczyste i skąpane w gorącym słońcu, cebula, czosnek i oliwki stanowią podstawę niemal każdego dania z Italii. Znajdziemy je w makaronach, sosach czy bruschettach. Bardzo ważnym składnikiem włoskiej kuchni są także sery: Parmezan, mozzarella, gorgonzola czy mascarpone lub ricotta. Nie zapominajmy również o mące, m.in. tej typu 00, z której wyrabiane jest ciasto na pizzę. Niezbędnym uzupełnieniem każdej potrawy są także świeże zioła, jak oregano, bazylia, tymianek, rozmaryn i estragon. Wreszcie frutti di mare, czyli owoce morza, a wśród nich: ryby, skorupiaki i mięczaki, serwowane najczęściej z grilla. W polskich domach po włosku gotujemy chętnie i często, dlatego sięgamy po produkty pochodzące prosto z Włoch. Wśród najczęściej kupowanych włoskich produktów spożywczych znalazły się: makaron (72 proc.), sosy/pesto (53 proc.), ser (50 proc.), oliwa (26 proc.), wędlina (17 proc.) i oliwki (16 proc.).

Polacy kochają włoską kuchnię, a to, co cieszy najbardziej, to fakt, że przygotowując dania, coraz częściej wybierają tylko najlepsze, włoskie produkty spożywcze. Ponad połowa badanych, bo aż 58 proc., deklaruje zakup oryginalnych, włoskich produktów. To dowodzi, jak ogromną wagę Polacy przywiązują do jakości, i z jaką pieczołowitością podchodzą do odwzorowywania potraw kuchni włoskiej w swoich domach – komentuje Maciej Stróżyk, Prezes North Coast.

Kuchnia włoska jest kuchnią zbilansowaną i przywiązująca dużą wagę do jakości, a nie ilości składników. Najbardziej znane przepisy kulinarne we Włoszech powstawały w zwykłych domach, przygotowywane przez mamy i babcie, a nie uznanych na całym świecie szefów kuchni. To sprawia, że włoska kuchnia jest kuchnią domową, łatwo odtwarzalną, a jej słynne dania może przyrządzić praktycznie każdy amator gotowania.