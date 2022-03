Wybuch butli z gazem w restauracji na Krzykach

Jedna osoba została ranna wskutek wybuchu butli z gazem, do którego doszło w niedzielę nad ranem w restauracji na wrocławskich Krzykach. Kobieta z poparzeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Z pobliskiego budynku ewakuowało się samodzielnie ok. 40 mieszkańców.

Wybuch butli z gazem w restauracji na Krzykach

Jak przekazał PAP oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nadkom. Kamil Rynkiewicz do eksplozji butli gazowej doszło w niedzielę o godz. 5.40 w lokalu przy ulicy Życzliwej we Wrocławiu. "W restauracji znajdowała się pracownica, która przyszła do niej wcześniej i w trakcie wykonywania pracy związanej z przygotowaniem lokalu do otwarcia doszło do eksplozji butli, w wyniku czego kobieta z poparzeniami ciała została przetransportowana do szpitala" - powiedział.

Ewakuacja mieszkańców

Dodał, że ok. 40 mieszkańców czterokondygnacyjnego budynku sąsiadującego z restauracją, po usłyszeniu eksplozji samodzielnie opuściło swoje mieszkania. W wyniku tego zdarzenia uszkodzeniu uległ zaparkowany nieopodal kawiarni samochód.

"Na miejscu pracuje obecnie grupa dochodzeniowo-śledcza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło bez udziału osób trzecich" - dodał policjant.

W akcji gaśniczej uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. "Pożar został już opanowany. Czynności prowadzą na miejscu jeszcze dwa zastępy straży" - przekazał PAP oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.