Za zwiększenie ogródka letniego gastronomicy zapłacą złotówkę

Sopoccy przedsiębiorcy będą mogli wystąpić w tym roku z wnioskiem o powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego lub sezonowego zagospodarowania plaż.

"W zależności od możliwości zwiększenia metrażu w danej lokalizacji, powierzchnia ogródka gastronomicznego będzie mogła zostać powiększona do 50 proc., a ogródka plażowego nawet do 100 proc. w stosunku do powierzchni z roku 2019 (przed pandemią)" - wyjaśniła Anna Dyksińska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Właściciele restauracji i kawiarni zapłacą 1 zł netto za cały przyznany dodatkowo metraż ogródka letniego.

"Branża turystyczna została szczególnie dotknięta kryzysem związanym z pandemią i poniosła ogromne straty. Możliwość powiększenia metrażu ogródka będzie z pewnością realnym wsparciem, które pozwoli wszystkim bez obawy korzystać z usług gastronomicznych" - powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej Anna Golec-Mastroianni.

Pierwsze pakiety wsparcia dla sopockich przedsiębiorców władze Sopotu wprowadziły w kwietniu 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa. Blisko 40 gastronomików skorzystało wówczas z terenów zielonych oddanych do ich dyspozycji i możliwości powiększenia ogródków gastronomicznych.