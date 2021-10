Rynek przetwórstwa mięsnego i pasz w dobie pandemii – kluczowe wnioski płynące z analizy

W 1. półroczu 2021 r. wynik finansowy netto w branży przetwórstwa mięsa poprawił się o 30% w porównaniu z 1. półroczem 2020 r., co świadczy o tym, że jak na razie radziła sobie ona całkiem dobrze z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19, epidemiami chorób zwierzęcych i rozchwianymi cenami na rynku surowców rolnych. Jednocześnie jednak indeks globalnych cen zbóż i roślin oleistych od połowy 2019 r. do połowy 2021 r. wzrósł o 70%, a po przejściowym odreagowaniu w miesiącach letnich ceny większości gatunków wróciły do trendu wzrostowego.

Wraz ze wzrostem cen produkcji roślinnej silnie drożeją pasze, a z kolei na rynku żywca wieprzowego i drobiowego - po kilku miesiącach wzrostów – ceny skupu ponownie spadają. Trudna sytuacja hodowców oraz skutki ptasiej grypy odbijają się na wynikach branży paszowej, które w 1. półroczu 2021 obniżyły się o 9% r/r. Na wysoką zmienność panującą na rynkach surowców rolnych nakładają się silne wzrosty ogólnych kosztów działalności gospodarczej, związane ze wzrostami cen energii, paliw, kosztów transportu czy opakowań. Dodatkowo sytuację komplikuje wysoka inflacja, zmiana nastawienia Rady Polityki Pieniężnej i pierwsza podwyżka stóp procentowych, co podniesie koszty finansowania i może skutkować wzrostem zmienności kursu złotego.

Skąd biorą się wszechobecne wzrosty cen surowców i kosztów działalności? Czy i kiedy można spodziewać się zahamowania tych wzrostów? Jak może kształtować się w najbliższych kwartałach otoczenie makroekonomiczne? Jak w tej złożonej sytuacji będzie radzić sobie branża mięsno-paszowa?

