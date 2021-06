Sukces rodzimej polskiej firmy na rynku międzynarodowym

Rok 2021 stał się niezwykle ważną datą w historii działalności przedsiębiorstwa. Upływa bowiem 30 lat od momentu założenia firmy Marko. 15 czerwca 1991 roku Marek i Grażyna Marszałkowscy otworzyli zakład masarski, produkujący wędliny i mięso na potrzeby własnego punktu sprzedaży, niewielkiego przyzakładowego sklepiku.

Autor: Artykuł promocyjny firmy Marko

Data: 15-06-2021, 15:54

MAREK I GRAŻYNA MARSZAŁKOWSCY - ZAŁOŻYCIELE FIRMY

Choć początki działalności firmy nie były łatwe, przypadały bowiem na lata transformacji ustrojowej, kiedy to interesy robiło się błyskawicznie i równie błyskawicznie zakłady upadały, firma Marko – Walichnowy obecna jest na rynku do dnia dzisiejszego!

Minione trzy dekady działalności to historia systematycznego i konsekwentnego rozwoju przedsiębiorstwa. Wartości , które przyczyniły się do powstania naszej rodzinnej firmy oraz pomogły nią kierować i zarządzać aż do momentu, w którym się teraz znajduje to: tradycja i jakość, innowacyjność i rozwój oraz odpowiedzialność i wiarygodność z partnerami biznesowymi.

30 lat na rynku to dla nas czas podsumowań. W tym okresie firma bardzo się rozwinęła. Prześledźcie historię działalności firmy razem z nami.

Początki działalności firmy Marko. Lata 1991 – 1996.

30 lat temu Grażyna i Marek Marszałkowscy - założyciele marki – zaczęli realizować swoje marzenie rozpoczynając produkcję wyrobów mięsnych.

Rozbiór mięsa. Sierpień 1991r.





Kierownik produkcji Eugeniusz Dajcz. Gotowa partia wędlin. Sierpień 1991r.

- „Historia naszej firmy sięga końca lat 80 XX wieku. Prowadziłem wówczas hodowlę trzody chlewnej. Narodził się pomysł na założenie własnego zakładu masarskiego i produkcję wędlin . Starczyło mi odwagi to jakże ryzykowne na ówczesne czasy przedsięwzięcie. W Polsce przypadał wtedy okres transformacji ustrojowej. W zawrotnym tempie powstawało wiele nowych prywatnych przedsiębiorstw i w równie szybkim tempie firmy te upadały. Tylko nielicznym udało się przetrwać.‘’ – opowiada Marek Marszałkowski, współzałożyciel firmy.