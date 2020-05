System Jakości Certyfikowany Produkt (CP) jako ważny element komunikacji produktowej

Przeprowadzone badanie konsumenckie nie pozostawia wątpliwości – właściwe odżywianie nie jest chwilową modą, a utrzymującym się trendem, którego skala z roku na rok rośnie. Już 85% konsumentek zwraca uwagę na informacje zawarte na etykiecie produktu o wpływie na zdrowie z powodu potrzeby prawidłowego odżywiania się i swojej rodziny.[2] Nie zawsze jednak ufają przedstawionym danym – tylko 46% z nic uważa informacje z etykiety za wiarygodne.[3] Stwarza to pewne wyzwanie, z którym producenci przetworów owocowo-warzywnych, takich jak soki, smoothies, musy czy inne 100% przetwory o wysokiej wartości odżywczej, muszą się zmierzyć.

Przejrzyste oznaczenie może wpływać na decyzje zakupowe konsumentów

Brak zaufania do informacji mieszczących się na etykiecie może prowadzić do zignorowania zawartych w produkcie wartości odżywczych. W komunikacji produktowej istotne więc staje się znalezienie sposobu na wskazanie konsumentowi prozdrowotnych właściwości w sposób jasny i czytelny, co może wpływać na jego decyzje zakupowe. Warto także podkreślać brak dodatków, takich jak konserwanty, sztuczne barwniki, aromaty, czy cukry dodane i słodziki. Badania potwierdzają, że metodą jasnego zakomunikowania korzystnych cech wyrobu są certyfikaty potwierdzające ich jakość – już 60% konsumentów ufa bardziej produktom z odpowiednim certyfikatem niż tym, które go nie mają.[4] Certyfikowane przetwory są postrzegane jako bardziej wiarygodne, gdyż 78% klientów jest świadomych, że zostały one poddane dodatkowej kontroli. Biorąc pod uwagę powyższe dane stowarzyszenie KUPS wprowadziło System Jakości Certyfikowany Produkt (CP), ułatwiający wskazanie klientom prozdrowotnych właściwości produktów owocowo-warzywnych pozbawionych konserwantów, cukrów dodanych, słodzików i sztucznych barwników. Oznaczenie jest dodatkowo elementem promocji, zwiększającym konkurencyjność oraz wspierającym budowanie spójnej komunikacji produktowej.