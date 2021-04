Milka z programem w TV i specjalną edycją czekolady

Drobne gesty empatii czy delikatności, które pozytywnie i miło wpłynęły na życie ludzi z całego świata, będzie można obejrzeć w telewizji. Już 9 kwietnia (piątek) o godz. 20:05 na TVN zostanie wyemitowany pierwszy odcinek programu „Miłe Wieści”, prowadzony przez Marcina Prokopa. Program o gestach wprawiających świat w pozytywne obroty, widzowie będą mogli obejrzeć również o 20:30 na TVN7 i na antenie TTV w poniedziałki o godz. 20:05.„Miłe Wieści” będą emitowane przez dwa miesiące, do końca maja 2021 r.

Dodatkowo, aby pomóc konsumentom w okazywaniu delikatności, Milka przygotowała też specjalną edycję czekolady z alpejskiego mleka. Na każdej z kostek umieszczono emotikony oraz litery, zachęcając tym samym miłośników słodkości do tworzenia krótkich, czułych komunikatów, dzięki którym każdy dzień może stać się lepszym. Sugerowana cena detaliczna za tabliczkę Milka Alpine Milk 100 g w wersji z emoji i literami, wynosi 4,10 zł.

Milka, która wraz z początkiem stycznia br., wystartowała z nową kampanią telewizyjną, postanowiła w związku z tym zbadać też podejście do delikatności w Polsce i zdradzić, czy codzienna czułość może mieć wpływ na samopoczucie polskich konsumentów.

Najnowsze badanie opublikowane przez Milka pokazuje, że delikatność jest kluczem do szczęścia, a Polacy zdecydowanie chcą jej więcej doświadczać. Wyniki ogólnopolskiego badania, w którym wzięło udział 2000 dorosłych osób, pokazują jak duże znaczenie ma delikatność dla naszego społeczeństwa. Aż 61% badanych wiąże wzajemną serdeczność ze szczęśliwszym społeczeństwem, a 57% twierdzi, że częstsze okazywanie czułości może mieć wpływ na lepsze samopoczucie psychiczne.

Respondenci wskazali, że brak delikatności w społeczeństwie wywołuje u 38% z nich uczucie samotności, a u 49% niepokój. Z badania wynika też, że aż prawie 70% Polaków uważa, że świat był bardziej delikatny, gdy byli dziećmi. Co według nich uległo zmianie? 70% badanych jest zdania, że obecnie za wiele myślimy o sobie, żeby stawiać na serdeczność. 50% ankietowanych osób twierdzi również, że polskie społeczeństwo jest zbyt zapracowane, by okazywać delikatność. Doskwiera mu przede wszystkim brak czasu, aby skupiać się na małych, lecz znaczących gestach.

Respondenci wykazali jednak, że okazywanie delikatności ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie. 60% z nich robi to po to, aby poczuć się lepiej. Zapytani co daje im ten rodzaj zachowania, wykazali, że czują się szczęśliwsi, kiedy mogą okazać delikatność (51%), a gdy jej sami doświadczają czują się doceniani (49%). Ludzie wolą być serdeczni wobec innych niż doświadczać od drugiej osoby przejawów czułości. Najwięcej delikatności okazują swoim partnerom (58%) oraz dzieciom (55%) i robią to głównie poprzez aktywne słuchanie. Co ciekawe, 20% Polaków twierdzi, że nie wychowano ich do okazywania serdeczności.

