Świat na zakręcie, a logistyka w drodze! Poznaj ludzi, na których zawsze możesz liczyć

Ograniczenia związane z wychodzeniem z domu i przemieszczaniem się obowiązują już od ponad miesiąca. To trudny czas, w którym każdy musiał przestawić się na zupełnie nową codzienność. Jedną z niewielu rzeczy, jakie pozostały bez zmian są pełne półki w sklepach spożywczych. Kupując mleko, ulubioną wędlinę czy warzywa na obiad, niewielu z nas zdaje sobie sprawę, komu to zawdzięczamy. O nasze zaopatrzenie, komfort i normalne dostawy dbają przedstawiciele logistyki, czyli ludzie, którzy nie zwalniają tempa. Z poświęceniem działają na najwyższych obrotach, nie bacząc na trudną sytuację dookoła. Rozpoczynają pracę, gdy większość z nas jeszcze śpi. A wszystko po to, abyśmy od rana mogli spokojnie kupić wszystko, czego potrzebujemy.

Ukryci bohaterowie nie zwalniają tempa

Pracownicy magazynów, planiści, kontrolerzy jakości czy spedytorzy – wszyscy zajmujący się logistyką, bez względu na stanowisko to ukryci bohaterowie, którzy cały czas są w drodze. Dlatego aby podziękować im za codzienną pracę w czasie pandemii, powstała inicjatywa #ŚwiatNaZakręcieLogistykaWDrodze. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na branżę logistyczną działającą na pełnych obrotach, ale także w szerszej perspektywie – na pracę wszystkich, którzy każdego dnia pomagają nam przetrwać ten trudny czas.

- Największe zadowolenie z pracy daje nam niezakłócony przepływ produktów, dzięki któremu każdy otrzymuje to, czego potrzebuje w przewidywanym czasie – przekonuje Michał Zadrożny, kierownik logistyki i transportu Green Factory Logistics. – Wtedy wiemy, że razem z zespołem wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Co więcej, nasza praca dosyć szybko przynosi widoczne gołym okiem efekty, to jeszcze bardziej motywuje do działania, zwłaszcza w tak trudnych czasach jak dzisiaj.

- Nasza praca wymaga sporej elastyczności, umiejętności przewidywania różnych scenariuszy zdarzeń i szybkich reakcji, bo w całym łańcuchu dostaw każde ogniwo wpływa wzajemnie na siebie. To są właśnie te elementy, które lubię i cenię w swojej pracy – dynamika, wyzwania i jasny cel – dostarczenie asortymentu do odbiorcy – dodaje Tomasz Żak, kierownik zespołu magazynów Green Factory Logistics.

Na pierwszym miejscu: bezpieczeństwo klientów

Bezpieczeństwo to podstawowa i najważniejsza zasada w pracy związanej z logistyką świeżych produktów. W branży logistycznej funkcjonują procedury, dzięki którym żywność trafiająca do sklepów zawsze jest bezpieczna i świeża. Szczególnie w czasie pandemii COVID-19 w przepływie produktów są wdrażane jeszcze bardziej rygorystyczne zabezpieczenia, tak by każdy bez obaw o swoje zdrowie robić zakupy w sklepie.