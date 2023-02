Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił postanowienie o upadłości Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich „Res-Drob”. Jaka przyszłość czeka pracowników firmy i samą spółkę?

Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił postanowienie o upadłości Res-Drobu. fot. kadr z filmu korporacyjnego spółki

Res-Drob w upadłości

1 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił postanowienie o upadłości Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich „Res-Drob".

Co to oznacza dla spółki?

- Postanowienie o upadłości Res-Drobu oznacza, że władztwo nad tą firmą przejmuje syndyk. To on zdecyduje o przyszłości tej firmy. Syndyk może postanowić, że Res-Drob będzie kontynuować działalność gospodarczą i produkcję. Może też podjąć decyzję o wygaszeniu produkcji, zamknięciu firmy i wtedy nastąpi proces jej likwidacji - tłumaczy Lesław Zawada, wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie cytowany przez serwis rzeszow.naszemiasto.pl

Co planuje syndyk Res-Drobu?

W momencie stwierdzenia upadłości Res-Drob zatrudniał ok. 230 osób. Jak donoszą lokalne media, w ostatnich latach otrzymywali swoje wypłaty z opóźnieniem i w ratach. Czy ich sytuacja ulegnie poprawie? To też zależy od syndyka.

Sam syndyk przyznaje, że jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek strategiczne decyzje w sprawie przyszłości Res-Drobu. Jan Zawada w rozmowie z mediami zapewnia, że zarządził już inwentaryzację zakładu, ale na razie żadnych zwolnień nie planuje. Syndyk zapowiedział, że wystąpi do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, by pracownicy otrzymali zaległe wypłaty.

Okoliczni mieszkańcy przyznają, że sąsiedztwo Res-Drobu było dla nich uciążliwe. Liczą, że trudna sytuacja spółki spowoduje przeniesienie produkcji w inne miejsce, najlepiej poza Rzeszów, o co walczą od lat.

Co działo się w Res-Drobie w ostatnich latach?

Jeszcze w połowie 2021 roku Res-Drob chwalił się przystąpieniem firmy do inicjatywy European Chicken Commitment. Pisaliśmy o tym w tekście: Res-Drob podnosi dobrostan kurczaków.

- Kontynuujemy wdrażanie wysokich standardów ECC w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu dostaw. Niewątpliwie - jako jeden z największych zakładów produkcyjnych - wysłaliśmy jednoznaczny sygnał, w którym kierunku powinno rozwijać się Polskie drobiarstwo - zapowiadał Marek Jurkiewicz, prezes firmy Res-Drob.

Suchej nitki na tych deklaracjach nie pozostawili nasi czytelnicy, którzy w komentarzach radzili prezesowi, by pomyślał o uregulowaniu zaległych płatności wobec hodowców i pracowników firmy za 2020 i 2021 rok...

Rzeszowski Res Drob w liczbach

Res-Drob to największa na Podkarpaciu firma z branży drobiarskiej. Jeszcze w 2020 roku aż 80 proc. produkcji firmy trafiało na eksport, głównie do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech, ale także m.in. do Hongkongu, Wietnamu, Uzbekistanu i Kazachstanu.

Zakład współpracował z ponad 200 dostawcami żywca, w większości w oparciu o długoterminowe umowy kontraktacyjne. Moce ubojowe zakładu to 120 tys. kurczaków dziennie, a tygodniowo ponad 600 tys. sztuk drobiu.

