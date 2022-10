Jest popularny w wielu zakątkach świata, a jego historia sięga starożytności. Chleb, bo o nim mowa, ma swoje święto w październiku. Kiedy obchodzimy Dzień Chleba?

16 października to Dzień Chleba

Dzień Chleba – co to za święto?

Za obchodami Światowego Dnia Chleba stoi jego pomysłodawca – Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników (UIBC). Dzień ten poświęcony jest pożywieniu, które od zarania rolnictwa odgrywało ważną rolę na całym świecie.

Kiedy jest Dzień Chleba 2022?

Dzień Chleba obchodzimy 16 października w rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). FAO została utworzona w 1945 roku, aby pokonać głód. Obchody Dnia Chleba 16 października zbiegają się z datą Światowego Dnia Żywności.





Chleb i jego historia

Dzisiejszy chleb jest wyrabiany z mąki i wody na drożdżach, lub na zakwasie. Historia wypieku sięga starożytności, znany był w Rzymie, Grecji, Egipcie i Mezopotamii, aczkolwiek wyglądem różnił się znacznie od okrągłych bochenków – miał formę placków – płaskich i twardych (w formie podobnej do podpłomyków).

Pierwsze piekarnie pojawiły się w średniowieczu, wtedy też płaskie placki zostały powszechnie wyparte przez chleb na zakwasie (uważa się, że jako pierwsi dokonali tego wcześniej Egipcjanie). Kolejną rewolucją było rozpowszechnienie używania drożdży do wypieków. Dalszy rozwój zawdzięczamy rewolucji przemysłowej – to ona odpowiada m.in. a wynalezienie krajalnicy do chleba, a następnie tostera.

Znaczenie chleba

Chleb jest podstawowym pożywieniem na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, Europie. Zwykle robi się go z pszenicy, ale chleb może być również zrobiony z innych zbóż, w tym żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu, prosa i sorgo. W wielu kuchniach istnieją tradycyjne przepisy na chleb przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Od czasów starożytnych chleb w wielu kulturach ma znaczenie wykraczające poza zwykłe odżywianie, gdzie jest metaforą podstawowych potrzeb i warunków życia w ogóle. W niektórych religiach, w tym chrześcijaństwie i judaizmie, chleb jest ważnym elementem rytualnym.