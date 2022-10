Serwis downdetector.pl monitorujący (także dzięki zgłoszeniom użytkowników) poprawność działania aplikacji internetowych otrzymał we wtorek 25.10 mnóstwo zgłoszeń na temat aplikacji WhatsApp.

Popularny komunikator ma problemy z działaniem od godz 9:00, według doniesień internautów nie działa m.in. wysyłanie wiadomości (59% zgłoszeń), i połączenie z serwerem (32%). 8% użytkowników skarży się na niedziałającą aplikację.

Do tej pory napłynęło kilkanaście tysięcy zgłoszeń na temat awarii WhatsApp 25.10. Ok. godz. 11 pojawiły się pierwsze komentarze użytkowników, u których aplikacja WhatsApp działa już poprawnie.

Łódź - nie działa od godziny. Wrrrr

Nie działa ani wykonywanie połączeń ani wysyłanie wiadomości. Whats app nie żyje

U mnie w Amsterdamie tez teraz przestał działać

Jakąś godzinę temu przestał działać. Wiadomości nie są ani wysyłane ani nie przychodzą!

restart telefonu nie pomaga!

Down in Turkey and Greece