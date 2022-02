Bakalland: Wielki powrót Mariana Owerki

Marian Owerko ponownie prezesem Bakallandu. Zastąpił na tym stanowisku Marcina Czarneckiego, który był prezesem firmy od lipca 2021 roku.

Autor: opr. RW

Data: 03-02-2022, 08:29

Marian Owerko powraca na fotel prezesa Bakallandu. fot. Marian Owerko

Marian Owerko prezesem Bakallandu

Marian Owerko powraca na fotel prezesa Bakalland SA po ośmiu latach przerwy. W ostatnim czasie zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Nie wiadomo kto go zastąpi na tym stanowisku.

Przypomnijmy, że Bakalland może także wkrótce zmienić właściciela. Należący do Rafała Brzoski O&R Holding z siedzibą w Warszawie złożył w grudniu 2021 roku wniosek do UOKiK o przejęcie przez kontroli nad spółką Bakalland SA.



Marian Owerko założył Bakalland w 1991 r. wraz z kolegami ze studiów: Arturem Unigierem i Jarosław Nikołajukiem. Funkcję prezesa spółki pełnił w latach 1996-2014.

Marian Owerko był gościem debaty pt. „Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów” na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Co oznacza dla Bakallandu powrót Mariana Owerki?

Wówczas wspominał, że:

- Przez ostatni rok udało się nam zamknąć fabrykę w Łodzi i przenieść ją do Janowa Podlaskiego. Mieliśmy dwie transakcje sprzedaży fabryk: w Osinach koło Bełchatowa i zakład kawy zbożowej we Włocławku. To ciekawe transakcje, które miały spowodować, aby grupa od strony operacyjnej stała się bardziej przejrzysta i prostsza i aby mogła się skoncentrować na R&D - zapewniał Marian Owerko.

Bakalland sprzedaje zakłady i odchudza portfolio

Marian Owerko powiedział na FRSiH 2021, że Bakalland "miał tak dużo fabryk, że musiał kilka zamknąć."

- Teraz mamy mniej fabryk i możemy się zająć R&D. W Bakallandzie w dziale R&D pracuje 15 osób. Tak naprawdę każdy projekt jest przygotowywany wielodziałowo, ale dział jakości, który najbliżej współpracuje z R&D zatrudnia 20 osób, więc można przyjąć w pewnym uogólnieniu, że 35 osób pracuje na nowymi produktami. W myśl zasady, że "nie tylko innowacje, ale też renowacje" pracujemy nad poprawą jakości tj. poprawą dostrzegania oczekiwań klientów i spełniania przez nas, jako producentów, tych oczekiwań - mówił.

- Całe portfolio produktowe firmy jest za duże. Konsekwencją tego jest podejście, w myśl którego za każdy nowy produkt, dwa stare muszą zostać usunięte - wskazał.