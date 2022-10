W drugi piątek października każdego roku jaja mają swój dzień. Uwielbiane przez wielu, jedzone w każdej postaci, stosowane jako dodatek do wielu dań. W sklepach dostępne w wielu rodzajach. Jak wybrać te dobre i jak sprawdzić czy jaja są świeże? Podpowiadamy.

Jest kilka sposobów na sprawdenie świeżości jaj

Jak sprawdzić czy jaja są świeże? Patrz na oznakowanie

Zacznijmy od kwestii oznakowania jaj, gdyż ten czynnik może dać nam wskazówki co do ich świeżości. Jajka z literą A są świeże i bez uszkodzonych skorupek. Jaja oznaczone literą B to jaja drugiej klasy jakości lub są utrwalone przez chłodzenie. Wreszcie jaja typu C – najczęściej są przeznaczone do przemysłu i nie są sortowane.

Jak sprawdzić świeżość jaj? Zwróć uwagę na ich wygląd

Wygląd jaja jest kolejnym czynnikiem mogącym świadczyć o ich świeżości. Najpewniejsze są te o matowej i chropowatej skorupce.

Po czym poznać świeże jajka? Oto domowe sposoby

Przed rozbiciem jajka warto je włożyć do wody, w ten sposób sprawdzimy czy jest świeże. Dobre jajko zatonie, nieświeże jaja będą pływać pod powierzchnią wody (całkowicie lub częściowo) lub się unosić. Kategorią pomiędzy są jajka nadające się do spożycia, ale mające już kilka tygodni – one będą na dnie naczynia lekko się przechylać lub stać.

Podczas potrząsania ze świeżych jaj nie powinny wydobywać się dźwięki, nieświeże jajka będą chlupać przez to, że do środka skorupki przedostało się powietrze.

Kolejną metodą jest sprawdzenie jajka po rozbiciu. Białko i żółtko muszą do siebie przylegać, aby uznać jajko za świeże.

W przypadku wątpliwości jajka po obróbce termicznej powinny być również sprawdzone pod kątem zapachu i smaku.

Zasady przechowywania jaj

Najlepszym miejscem na przechowywanie jajek jest lodówka, pozostawione tam mogą być zdatne do spożycia nawet przez miesiąc. W innych miejscach jajka należy przechowywać w temperaturze nie większej niż 20 stopni Celsjusza. Gdy w trakcie przechowywania skorupka jaja pęknie, należy je poddać natychmiastowej obróbce cieplnej.

Dzień Jaja 2022

Światowy Dzień Jaja to święto jaj, służące promocji ich spożywania. Organizowane jest od 1996 roku i odbywa się zawsze w drugi piątek października. Pomysłodawcą i koordynatorem święta jest Międzynarodowa Komisja ds. Jaj (IEC – International Egg Commission). W 2022 roku Dzień Jaja obchodzimy w piątek 14 października.