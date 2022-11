Mundial w Katarze 2022 rusza już w listopadzie, a w zmaganiach uczestniczy także reprezentacja Polski. Przed kibicami wielkie futbolowe emocje. Gdzie oglądać mecze mundialu 2022 w TV i online i jaki jest harmonogram transmisji?

Gdzie oglądać mecze Mundialu 2022 w Katarze i kiedy grają Polacy? /fot. shutterstock

Mundial 2022 w Katarze - w jakich dniach się odbywa?

Faza grupowa mundialu w Katarze rozpoczyna się już 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Po niej najlepsze drużyny rywalizować będą w systemie pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy 18 grudnia. Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach świata po raz dziewiąty, przed nią przeprawa w grupie C, gdzie zmierzy się z Arabią Saudyjską, Argentyną i Meksykiem. Gdzie oglądać mecze mundialu 2022 w Katarze w TV i kiedy gra Polska?

Mundial 2022 w Katarze - gdzie oglądać mecze w TV i live online?

Telewizja Polska pokaże wszystkie 64 mecze mistrzostw świata 2022 w Katarze. Mecze reprezentacji Polski na mundialu 2022 będzie można oglądać w TVP 1 i TVP Sport. Dla tych, którzy wolą oglądać mundial 2022 w internecie - TVP przygotowało transmisje na swojej platformie tvpsport.pl. Wszystkie mecze będą transmitowane online na żywo.

Mundial w Katarze 2022 - kiedy grają Polacy?

Polska reprezentacja rozegra w Katarze w fazie grupowej 3 mecze w grupie C. Pierwszy mecz już we wtorek 22 listopada. Reprezentacja Polski zagra na otwarcie z Meksykiem, transmisja spotkanie od godz. 17.

Kolejny mecz "Biało-Czerwonych" w sobotę 26 listopada, a przeciwnikiem będzie Arabia Saudyjska. Spotkanie transmitowane będzie od godz. 14.

Ostatni mecz grupowy Polaków w Katarze odbędzie się w środę 30 listopada. Polska zmierzy się z Argentyną o godz. 20.

Mundial w Katarze 2022 - TRANSMISJE TV - MECZE GRUPOWE - plan transmisji w TVP 1 i TVP Sport:

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram niedziela 20 listopada

GRUPA A, godz. 17: Katar - Ekwador. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (komentarz: Jacek Laskowski, Robert Podoliński)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram poniedziałek 21 listopada

GRUPA B, godz. 14: Anglia - Iran. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Przemysław Pełka, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA A, godz. 17: Senegal - Holandia. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Maciej Iwański, Marcin Żewłakow)

GRUPA B, godz. 20: USA - Walia. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Janusz Michallik)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram wtorek 22 listopada

GRUPA C, godz. 11: Argentyna - Arabia Saudyjska. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport (Jacek Laskowski, Robert Podoliński)

GRUPA D, godz. 14: Dania - Tunezja. Transmisja w TVP 1 (Przemysław Pełka, Sebastian Mila)

GRUPA C, godz. 17: Meksyk - Polska. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Janusz Michallik)

GRUPA D, godz. 20: Francja - Australia. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Sławomir Kwiatkowski, Kamil Kosowski)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram środa 23 listopada

GRUPA F, godz. 11: Maroko - Chorwacja. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport (Przemysław Pełka, Sebastian Mila)

GRUPA E, godz. 14: Niemcy - Japonia. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Robert Podoliński)

GRUPA E, godz. 17: Hiszpania - Kostaryka. Transmisja w TVP Sport (Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow)

GRUPA F, godz. 20: Belgia - Kanada. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Maciej Iwański, Janusz Michallik)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram czwartek 24 listopada

GRUPA G, godz. 11: Szwajcaria - Kamerun. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport (Mateusz Borek, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA H, godz. 14: Urugwaj - Korea Płd. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Sławomir Kwiatkowski, Kamil Kosowski)

GRUPA H, godz. 17: Portugalia - Ghana. Transmisja w TVP 1 (Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow)

GRUPA G, godz. 20: Brazylia - Serbia. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Dariusz Szpakowski, Sebastian Mila)



Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram piątek 25 listopada

GRUPA B, godz. 11: Walia - Iran. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport (Sławomir Kwiatkowski, Robert Podoliński)

GRUPA A, godz. 14: Katar - Senegal. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Maciej Iwański, Kamil Kosowski)

GRUPA A, godz. 17: Holandia - Ekwador. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Przemysław Pełka, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA B, godz. 20: Anglia - USA. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Janusz Michallik)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram sobota 26 listopada

GRUPA D, godz. 11: Tunezja - Australia. Transmisja w TVP 2 (Maciej Iwański, Sebastian Mila)

GRUPA C, godz. 14: Polska - Arabia Saudyjska. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow)

GRUPA D, godz. 17: Francja - Dania. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Sławomir Kwiatkowski, Kamil Kosowski)

GRUPA C, godz. 20: Argentyna - Meksyk. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Janusz Michallik)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram niedziela 27 listopada

GRUPA E, godz. 11: Japonia - Kostaryka. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport (Przemysław Pełka, Robert Podoliński)

GRUPA F, godz. 14: Belgia - Maroko. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Marcin Żewłakow)

GRUPA F, godz. 17: Chorwacja - Kanada. Transmisja w TVP 1 (Sławomir Kwiatkowski, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA E, godz. 20: Hiszpania - Niemcy. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Dariusz Szpakowski, Sebastian Mila)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram poniedziałek 28 listopada

GRUPA G, godz. 11: Kamerun - Serbia. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport (Maciej Iwański, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA H, godz. 14: Korea Płd. - Ghana. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Przemysław Pełka, Kamil Kosowski)

GRUPA G, godz. 17: Brazylia - Szwajcaria. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport (Mateusz Borek, Robert Podoliński)

GRUPA H, godz. 20: Portugalia - Urugwaj. Transmisja w TVP 1 i TVP port (Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow)



Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram wtorek 29 listopada

GRUPA A, godz. 16: Ekwador - Senegal. Transmisja w TVP 1 (Sławomir Kwiatkowski, Kamil Kosowski)

GRUPA A, godz. 16: Holandia - Katar. Transmisja w TVP 2 (Maciej Iwański, Sebastian Mila)

GRUPA B, godz. 20: Walia - Anglia. Transmisja w TVP 1 (Mateusz Borek, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA B, godz. 20: Iran - USA. Transmisja w TVP 2 (Przemysław Pełka, Janusz Michallik)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram środa 30 listopada

GRUPA D, godz. 16: Tunezja - Francja. Transmisja w TVP 1 (Przemysław Pełka, Marcin Żewłakow)

GRUPA D, godz. 16: Australia - Dania. Transmisja w TVP 2 (Sławomir Kwiatkowski, Sebastian Mila)

GRUPA C, godz. 20: Polska - Argentyna. Transmisja w TVP 1 (Jacek Laskowski, Robert Podoliński)

GRUPA C, godz. 20: Arabia Saudyjska - Meksyk. Transmisja w TVP 2 (Maciej Iwański, Janusz Michallik)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram czwartek 1 grudnia

GRUPA F, godz. 16: Chorwacja - Belgia. Transmisja w TVP 1 (Dariusz Szpakowski, Marcin Żewłakow)

GRUPA F, godz. 16: Kanada - Maroko. Transmisja w TVP 2 (Sławomir Kwiatkowski, Kazimierz Węgrzyn)

GRUPA E, godz. 20: Japonia - Hiszpania. Transmisja w TVP 1 (Jacek Laskowski, Robert Podoliński)

GRUPA E, godz. 20: Kostaryka - Niemcy. Transmisja w TVP 2 (Mateusz Borek, Kamil Kosowski)

Mundial 2022 Katar - transmisje TV - harmonogram piątek 2 grudnia

GRUPA H, godz. 16: Ghana - Urugwaj. Transmisja w TVP 1 (Sławomir Kwiatkowski, Janusz Michallik)

GRUPA H, godz. 16: Korea Płd. - Portugalia. Transmisja w TVP 2 (Maciej Iwański, Sebastian Mila)

GRUPA G, godz. 20: Kamerun - Brazylia. Transmisja w TVP 1 (Dariusz Szpakowski, Kamil Kosowski)

GRUPA G, godz. 20: Serbia - Szwajcaria. Transmisja w TVP 2 (Przemysław Pełka, Kazimierz Węgrzyn)