Gerard Gallet, Auchan: Planujemy dalszą digitalizację sprzedaży

Łącząc kanały zakupowe i doświadczenia klientów, zwracamy uwagę, by oferowane przez nas formy sprzedaży były komplementarne – z Gerardem Galletem, Dyrektorem Generalnym Auchan Retail Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 08-07-2021, 12:02

Gerard Gallet, Dyrektor Generalny Auchan Retail Polska, fot. materiały prasowe

Auchan przez 25 lat przeznaczył 8 miliardów złotych na inwestycje w Polsce.

Spółka chce utrzymywać pozycję najtańszej sieci handlowej w Polsce.

Sieć planuje dalszą digitalizację sprzedaży oraz rozwój w zakresie sklepów franczyzowych.

Olimpia Wolf: W 2021 roku Auchan Retail Polska obchodzi 25-lecie obecności na polskim rynku. Jakie czynniki złożyły się na to, że spółka osiągnęła pozycję, w której jest obecnie?

Gerard Gallet: Sądzę, że najlepiej zobrazuje te czynniki kilka kluczowych liczb, z których możemy być szczególnie dumni. W ciągu 25 lat naszej obecności na polskim rynku przeznaczyliśmy 8 miliardów złotych na inwestycje w Polsce – nie tylko w budowę centrów handlowych, ale również w budowę lokalnych dróg, czy wiaduktów. To także 20 tys. miejsc pracy stworzonych bezpośrednio, i drugie tyle pośrednio w różnych współpracujących z nami firmach. Stworzyliśmy 116 punktów sprzedaży fizycznych – hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych, sklepów franczyzowych, a w ostatnim czasie także sklepów w formacie convenience, we współpracy z bp pod nową marką Easy Auchan. Sam 2020 rok to 150 milionów paragonów kasowych – co oznacza, że statystyczny polski konsument przynajmniej 2-3 razy odwiedził w ubiegłym roku nasze sklepy. Współpracujemy z ponad 2 200 dostawcami produktów, spośród których blisko 960 to dostawcy polscy, oraz prawie 2 000 usługodawców. Na darowizny przeznaczyliśmy w tym czasie ponad 64 miliony zł.

Szczególnie istotne jest także nasze podejście biznesowe, zgodnie z którym w centrum naszej uwagi zawsze pozostają klienci. Na bieżąco śledzimy trendy i dynamiczne zmiany zachodzące w postawach i preferencjach dzisiejszych konsumentów, tak by skutecznie i z wyprzedzeniem odpowiadać na ich potrzeby.

Nie ma też wątpliwości, że polscy konsumenci doceniają możliwość wyboru spośród wspomnianych już wielu formatów sprzedaży, w których działa Auchan, łączonych z coraz to nowymi rozwiązaniami z obszaru e-commerce. Jesteśmy graczem wielokanałowym, a łącząc różne kanały zakupowe i doświadczenia klientów, zwracamy szczególną uwagę, by oferowane przez nas formy sprzedaży były w pełni komplementarne.

W tym podsumowaniu najważniejsi są jednak ludzie, nasi współpracownicy. To im przede wszystkim zawdzięczamy sukces i pozycję firmy. To oni od poniedziałku do soboty zapewniają dostępność towarów i są na pierwszej linii w obsłudze naszych klientów, także w tych trudnych czasach pandemii. I to im należą się szczególne podziękowania.

Jakie są nowe elementy strategii Auchan Retail Polska na najbliższe lata?

Przyjęte w strategii Auchan kierunki działań i rozwoju zakładają realizację naszej głównej ambicji – chcemy realnie poprawiać jakość życia mieszkańców, utrzymując przy tym pozycję najtańszej sieci handlowej w Polsce, w trosce o siłę nabywczą polskiego konsumenta. To bardzo ważny element naszej strategii, dlatego cieszy nas, że w rankingach stale utrzymujemy się na pozycji lidera w tym zakresie.

Nowe ścieżki zakupowe klienta, kolejne usługi e-commerce, zmiany w ofercie i ciągłe dostosowywanie modelu ekonomicznego naszej sieci – to tylko niektóre z rozwiązań, które intensywnie rozwijamy tak, by tworzyć unikatową ofertę dla polskiego konsumenta. Chcemy być firmą nowoczesną i odpowiedzialną, oferującą to, co dobre, zdrowe i lokalne, zaangażowaną w tworzenie relacji z klientami i lokalnymi społecznościami. Wspólnym elementem wszystkich tych działań jest nasze zaangażowanie na rzecz planety poprzez walkę z marnowaniem żywności, a także ograniczenie zużycia plastiku i śladu węglowego.

Rok 2020 był przełomowy dla rozwoju Auchan w obszarze e-commerce. Jak Państwo zamierzają dalej rozwijać ten kanał i integrować go z kanałem tradycyjnym?

Rzeczywiście, rok 2020 był bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju kanału e-commerce. Wielu klientów dokonało pierwszych swoich zakupów online właśnie w związku z pandemią koronawirusa, a biorąc pod uwagę wygodę tego kanału, można się spodziewać, że nadal będą go wybierać. Auchan jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ już 10 lat temu uruchomiliśmy sprzedaż internetową. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego trendu, stale inwestując w rozwiązania e-commerce i poszerzając nasze usługi.

W lutym tego roku rozszerzyliśmy zasięg Auchan Direct – naszej usługi sprzedaży przez Internet, która dostępna jest teraz w aglomeracji warszawskiej i we Wrocławiu. Zakupy dostarczamy do domów naszych klientów, ale też do punktów odbioru znajdujących się w naszych sklepach, a także do lodówkomatów. Od lipca 2020 roku wprowadziliśmy również usługę click & collect (zamówienia online, z odbiorem w sklepie) rozszerzając ją w tym roku o kolejne 30 punktów odbioru w sześciu miastach poza Warszawą – w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz Gdańsku. Dziś tą usługą objęte są już łącznie 94 punkty. Dynamicznie rozwija się też współpraca z firmą Glovo – możliwość składania dzięki niej zamówień z dostawą do domu dostępna jest już praktycznie we wszystkich hipermarketach w Polsce. Cały czas poszerzana jest także dostępność produktów przemysłowych z oferty Auchan na platformie Allegro.

Nasze plany zakładają przede wszystkim dalszą digitalizację sprzedaży oraz rozwój w zakresie sklepów franczyzowych. Oczywiście nie zapominamy o tym, że obok rosnącego wśród naszych klientów zainteresowania zakupami online, tradycyjny sposób robienia zakupów nadal jest przez nich wysoko ceniony – zwłaszcza bezpośredni „kontakt” z produktem, możliwość wyboru i porównania na miejscu różnych artykułów, dostępność specjalnych promocji i ofert cenowych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie komplementarności oferowanych przez nas form sprzedaży, tak by nie było jakichkolwiek barier zakupowych dla naszych klientów.

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów franczyzowych i sklepów osiedlowych pod szyldem Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce Auchan Direct.

