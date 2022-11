Jaka pogoda czeka Polskę w sobotę 12 listopada? Zobacz prognozę na 12.11.2022.

W sobotę do Polski napływać będzie ciepła masa powietrza polarnego morskiego. /fot. Shutterstock

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowa i centralna Europa, w tym Polska, będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Austrią. Na północy i zachodzie kontynentu zaznaczy się wpływ niżów znad północnego Atlantyku i północnej Skandynawii wraz z frontami atmosferycznymi. Do Polski napływać będzie ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Wzrost ciśnienia.

Pogoda w sobotę 12 listopada. Niebo raczej zachmurzone

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa.

W sobotę, w dzień na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie na północy i północnym zachodzie mogą się utrzymywać przez większą część dnia.

Prognoza pogody na 12 listopada dla Polski

Temperatura maksymalna od 10 st. C miejscami na wschodzie do 14 st. C na południowym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami 8-9 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.