Już w wtorek 25 października 2022 będzie można w Polsce obserwować zaćmienie Słońca. W jakich godzinach najlepiej je obserwować i w jaki sposób? Gdzie będzie można zobaczyć transmisję z zaćmienia Słońca 2022 w internecie?

Zaćmienie Słońca zacznie się 25 października ok. godz. 11:12. fot./Shutterstock

Zaćmienie Słońca w Polsce 25 października 2022

Najsłynniejsze i cieszące się olbrzymią popularnością zjawisko atmosferyczne, czyli zaćmienie Słońca. W 2022 roku będzie je można zobaczyć 25 października, ale w Polsce nie w każdym regionie będzie widoczne tak samo, a największy procent zakrycia tarczy będzie widoczny w północno-wschodniej części kraju (46 procent). Mieszkańcy południowo-zachodnich regionów zobaczą już tylko 32 procent zakrycia tarczy.

Kiedy jest całkowite zaćmienie Słońca w Polsce?

W żadnym punkcie świata zaćmienie Słońca nie będzie całkowite, najwięcej, po ponad 80 procent zakrycia zobaczą mieszkańcy Azji. Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Polsce będzie miało miejsce dopiero 7 października 2135 roku. Wcześniej, bo w 2026 roku będzie widziane w Hiszpanii.

Całkowite zaćmienie słońca 2019 widziane w Chile:

Kiedy jest zaćmienie Słońca 2022? O której godzinie?

Zaćmienie Słońca zacznie się 25 października ok. godz. 11:12. Tarcza Księżyca będzie zakrywała Słońce z prawej strony, z maksymalną fazą o godz. 12:23. Zjawisko zakończy się o godz. 13:34.

Zaćmienia Słońca widziane z Polski to rzadkość. Częściowe, niewielkie, było widoczne w zeszłym roku, a większe – w marcu 2015 roku – wtedy to zakrycie wynosiło ponad 70 procent. Całkowite zaćmienie Słońca po raz ostatni było widoczne w 1954 roku, 30 czerwca.

Niebo w październiku 2022 - zaćmienie Słońca 2022:

Zaćmienie Słońca 2022 - Olsztyn. Gdzie oglądać?

Wtorkowe zaćmienie Słońca będzie można bezpłatnie oglądać w ogrodzie wokół obserwatorium astronomicznego w Olsztynie oraz, po wykupieniu biletu (od godz. 11), na tarasie widokowym. Obserwatorium zastrzega, że do obserwacji konieczna jest ładna pogoda i przejrzyste niebo.

Na tarasie jednorazowo będzie mogło przebywać 25 osób, każdy może przebywać na szczycie obserwatorium kwadrans. Bilet na wejście na wieżę obserwatorium kosztuje 5 zł.

W Olsztynie początek zaćmienia Słońca będzie można obserwować od godz. 11.12. Faza maksymalnego częściowego zaćmienia przypadnie na godz. 12.20. Zakończenie obserwacji przypadnie o 13.40.

Zaćmienie Słońca 2022 - Warszawa. Gdzie oglądać?

Zaćmienie słońca w Warszawie można oglądać do Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego przed swoją siedzibą (Al. Ujazdowskie 4). Tam odbędzie się piknik astronomiczny. W Warszawie podczas zaćmienia Słońca 2022 zasłonięta będzie ponad połowa tarczy Słońca.

Zaćmienie Słońca 2022 - Chorzów. Gdzie oglądać?

Na wspólne oglądanie zaćmienia Słońca zaprasza również Planetarium Śląskie w Chorzowie. Zjawisko obserwowane z Planetarium Śląskiego rozpocznie się o 11:14, zaś zakończy się o 13:31. Faza maksymalna zaćmienia Słońca nastąpi o 12:22, wtedy Księżyc zasłoni prawie połowę średnicy tarczy Słonecznej, co przełoży się na 36% powierzchni naszej najbliższej gwiazdy.



Rozpoczęcie pokazu o 10:30 na dziedzińcu planetarium, na Zegarze Słonecznym. W programie obserwacje Słońca specjalnie przygotowanymi przyrządami. Zarówno przez filtry, metodą projekcji, jak i poprzez dedykowany teleskop słoneczny.

Ponadto będzie prezentowana transmisja z innych obserwatoriów w kraju i na świecie. Samo zjawisko będzie komentowane przez specjalistów, przedstawiających jego istotę oraz wiele ciekawostek z nim związanych.

Zaćmienie Słońca 2022 - Wrocław. Gdzie oglądać?

Zaćmienie Słońca 2022 we Wrocławiu będzie widoczne od 11.12 do 13.26. Tam na wspólne oglądanie zjawiska zaprasza z kolei Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kopernika 11. Będą także odpowiednie instrumenty i wykłady.

Zaproszenie na wspólne obserwacje częściowego zaćmienia Słońca - 25.10.2022:

Gdzie oglądać zaćmienie Słońca 2022 w internecie?

Zaćmienie Słońca 2022 w Polsce będzie można obserwować także w internecie, a na profilu www.facebook.com/olsztynskie.planetarium będzie można oglądać transmisję zaćmienia.

Zaćmienie słońca 2022 online można będzie śledzić także np. w serwisie YouTube:

Co to jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca zachodzi podczas nowiu Księżyca, fazy, w której niemalże go nie widzimy. Jedyną możliwością obserwacji nowiu jest moment zaćmienia Słońca, wówczas nieoświetlona i niewidoczna z Ziemi tarcza Księżyca zakrywa tarczę słoneczną. Różne są formy zaćmienia Słońca, to może być forma częściowa, całkowita, obrączkowa, hybrydowa. Zaćmienie Słońca 25 października zalicza się do zaćmień częściowych.

Jak oglądać zaćmienie Słońca 2022?

Bezpieczne oglądanie zaćmienia Słońca 2022 na żywo należy przeprowadzić z użyciem specjalnie przygotowanego sprzętu. Jedną z metod jest użycie specjalnych filtrów słonecznych z mylaru (do nabycia w sklepach astronomicznych, są stosowane w teleskopach i lornetkach). Inną metodą sa okulary z certyfikowanym filtrem, blokującym szkodliwie promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe. Są 100 tys. razy ciemniejsze niż tradycyjne okulary przeciwsłoneczne.

Najbezpieczniejszą metoda obserwacji zaćmienia Słońca 2022 jest wykorzystanie projektora otworkowego, dzięki któremu nie będziemy narażeni na ostre światło. Wykonanie go w domowych warunkach polega na wycięciu w kawałku tektury otworu o średnicy ok. 3 mm i ustawienie się tyłem do Słońca. Następnie rzutuje się jego światło przez dziurkę na pełną białą kartkę podłożona za nią.

Jak nie oglądać zaćmienia Słońca 2022?

Nie powinno się patrzeć bezpośrednio na Słońce podczas zaćmienia, może to doprowadzić do uszkodzenia siatkówki.

Nie powinno się używać także lornetek, teleskopów, okularów przeciwsłonecznych, klisz filmowych, zadymionego szkła, folii rentgenowskich, masek spawalniczych. Te produkty nie są odpowiednie do obserwacji zaćmienia Słońca 2022.