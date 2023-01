Inne

Kiedy jest Dzień Babci i Dziadka i jakie prezenty wręczyć?

Autor: Witold Stech

Data: 03-01-2023, 15:25

21 i 22 stycznia to w Polsce co roku szczególne dni. Wtedy, w specjalny sposób, dajemy odczuć naszym Babciom i Dziadkom, jak bardzo są dla nas ważni. Co kupić babci i dziadkowi z okazji ich święta i jak złożyć życzenia?

Kiedy jest Dzień Babci i Dziadka 2023? Jakie prezenty wręczyć? | fot. Shutterstock