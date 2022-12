Krokiety to bardzo popularne danie serwowane podczas większości przyjęć wraz z gorącym barszczem. Jest to także nieodzowny element wigilijnego stołu podczas świąt Bożego Narodzenia. Wypełnione farszem z kapusty i grzybów, chrupiące z zewnątrz, idealnie smakują podczas zimowych wieczorów z najbliższymi. Jak przyrządzić ciasto na krokiety, żeby nie pękało? Tajemnica tkwi w tym, żeby było elastyczne, zupełnie jak w przypadku tradycyjnych naleśników. Poniżej radzimy, jak właściwie je przygotować.

O czym należy pamiętać, robiąc krokiety?

Krokiety z kapustą i grzybami to danie wytrawne, w związku z czym w cieście nie mogą znaleźć się takie składniki jak cukier, przyprawy deserowe, czy aromaty, których używa się do naleśników i wypieków na słodko. Konsystencja ciasta powinna być bardziej lejąca, a sama warstwa wylana na patelnię dość cienka. Zbyt gęste ciasto i zbyt gruba warstwa mogą sprawić, że usmażone na patelni placki będą mało sprężyste, a w efekcie nie dość plastyczne, by otulić farsz, który ma się w nich znajdować.

Jakie składniki potrzebne będą na ciasto do krokietów?

Ciasto do krokietów nie jest zbyt wymagające w kontekście ilości i rodzaju potrzebnych składników. Najpewniej wszystkie z nich macie na co dzień w domu, wystarczy zatem odmierzyć je w odpowiednich proporcjach i gotowe.

Składniki:

1 szklanka mleka,

2 duże jajka (w przypadku mniejszych należy rozważyć 3 sztuki),

1 szklanka mąki pszennej uniwersalnej lub tortowej,

3 łyżki oleju,

¾ szklanki wody niegazowanej lub gazowanej,

szczypta soli.

Proces przygotowania:

Zalecamy na godzinę przed przygotowaniem ciasta wyjąć mleko i jajka z lodówki w celu uzyskania temperatury pokojowej.

Następnie wybijamy jajka do miseczki i łączymy dokładnie z wodą, mlekiem, solą i olejem. Szykujemy głęboką miskę, wsypujemy do niej odmierzoną wcześniej mąkę i dodajemy zawartość miseczki. Całość miksujemy lub precyzyjnie mieszamy rózgą na jednolitą masę bez żadnych grudek.

Rozgrzewamy niewielką ilość oleju na płaskiej patelni i gdy będzie dobrze nagrzana, wylewamy powoli przygotowaną masę, pamiętając o dostosowaniu jej ilości. Ważne, by przykryła całe dno patelni, ale nie była zbyt gruba. Nie smażymy placków na największej mocy palnika, aby uniknąć ich spieczenia.

Gotowe naleśniki odkładamy na dodatkowe naczynie, np. talerz, kładąc jeden na drugim. Pamiętajcie o tym, by przykryć je specjalną przykrywką, większym talerzem lub czystą ściereczką, aby nie straciły elastyczności i nie wyschły.

Klasyczne krokiety inaczej

Planujecie przygotowanie krokietów poza świętami Bożego Narodzenia? Okazje inne niż Wigilia dają szersze pole do popisu, ponieważ poza klasyczną wersją z kapustą i z grzybami, można wypełnić je w zamian innym farszem. Doskonale sprawdzi się tutaj nadzienie z pieczarek lub ze szpinaku, a nawet z dodatkiem łososia. Możliwości jest tutaj bardzo wiele. A dokładny przepis na idealne naleśniki do krokietów znajdziecie na Przepisy.pl.