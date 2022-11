Magiczny wieczór wróżb obchodzony w wigilię św. Andrzeja nazywamy potocznie andrzejkami. Dzień ten obchodzimy już wkrótce, jeszcze w listopadzie. Kiedy dokładnie wypadają andrzejki 2022 i co to za święto?

Wieczór panieńskich wróżb, czyli andrzejki miał początkowo wyłączenie matrymonialny charakter /fot. Shutterstock

Co to są andrzejki?

Andrzejki, nazywane również ostatkami, są symbolicznym pożegnaniem czasu zabaw przed Adwentem. Ich geneza związana jest z kościelnym kalendarzem liturgicznym, a wigilia święta to zakończenie starego roku liturgicznego i rozpoczęcie czasu postu. To czas hucznych zabaw i - przede wszystkim - wróżb.

Skąd się wzięły andrzejki?

Wieczór panieńskich wróżb, czyli andrzejki miał początkowo wyłączenie matrymonialny charakter i był przeznaczony dla niezamężnych dziewcząt (panowie mieli swój odpowiednik święta - katarzynki). Dawne wróżby miały charakter indywidualny i odprawiano je w odosobnieniu, dopiero później przybrały formę zbiorowej celebracji. Dziś świętuje się niezależnie od płci i najczęściej wspólnie. Nie jest znane do końca pochodzenie wróżb, ale zwykle wskazuje się na starożytną Grecję. Inne źródła mówią z kolei o pochodzeniu starogermańskim.

Z czym kojarzą się andrzejki?

Andrzejki to przede wszystkim wieczór wróżb (dziś już nie tylko matrymonialnych), a niegdyś także i innych zabiegów magicznych. Dawniej np. losowano przedmioty o symbolicznym znaczeniu (gdzie obrączka lub wstążka czepka miała oznaczać bliski ślub), panny ustawiały także buty od ściany do progu jeden za drugim (ten, której but jako pierwszy dotarł do progu miał zwiastować wyjście za mąż).

Gdzie obchodzone są andrzejki?

Święto to obchodzi się nie tylko w Polsce, gdzie jest niezwykle popularne. Andrzejki znane są również w Szkocji, Grecji i Rosji. To kraje, których święty Andrzej jest patronem.

Zwyczaje andrzejkowe

Z andrzejkami wiąże się chociażby tradycja wypisywania przez panny na kartkach męskich imion i wkładanie ich pod poduszkę. O poranku odbywało się losowanie. Dawniej palono również ognie świętego Andrzeja i siano len. Te zwyczaje nie są już jednak praktykowane.

Wróżby na andrzejki

Dziś najpopularniejszym zwyczajem w Polsce, związanym z andrzejkami, jest lanie gorącego wosku. To swoisty symbol andrzejkowy, a wylane (zwykle przez klucz) na zimną wodę kształty podlegają interpretacji i mają symbolizować nadchodzące wydarzenia i ogólnie - przyszłość.

Kiedy są andrzejki 2022?

Andrzejki mają stałą datę i obchodzone są 30 listopada. Wieczór andrzejkowy rozpoczyna się jednak zazwyczaj ciut wcześniej, czyli w nocy z 29 na 30 listopada. W 2022 roku andrzejki wypadają w środę. W kolejnych latach andrzejki będziemy obchodzić odpowiednio w czwartek (andrzejki 2023) i sobotę (andrzejki 2024).