Kilogram masła jest już tańszy w Niemczech niż w Polsce? Użytkownik wykopu wybrał się do sklepów po obu stronach granicy. Czy jego wyliczenia są poprawne?

Za kilogram masła w Niemczech zapłacimy taniej niż w Polsce? fot. PAP/Andrzej Lange

Ceny masła w Niemczech niższe niż w Polsce?

Jeden z użytkowników Wykopu wyliczył, że masło, w przeliczeniu na 1 kg, jest już tańsze w Niemczech niż w Polsce.

Czy rzeczywiście? Wybrane do porównania masło 'Frische Butter' marki własnej Frija w sieci Netto kosztuje 1,66 euro za kostkę 250 g i 6,64 euro za 1 kg. Według kursu euro z 10 stycznia 2022 r. (1 euro = 4,55 zł), w przeliczeniu daje to cenę 30,21 zł za kilogram.

Po drugiej stronie granicy "Masło Polskie" z Mlekovity kosztuje 6,99 zł za kostkę 200 g, tj. 34,95 zł/kg.

Oczywiście, produkty pod marką własną sieci handlowych są zazwyczaj tańsze niż te pod brandami producenckimi, niemniej prawdą jest, że w Niemczech można już kupić masło taniej niż w Polsce.

Dlaczego masło tak drożeje?

Masło to jeden z produktów spożywczych, które podrożały najbardziej na przestrzeni 2021 roku. Hurtowe ceny masła konfekcjonowanego na polskim rynku od początku 2021 wzrosły o ok. 44 proc. Z kolei ceny detaliczne wzrosły na przestrzeni minionego roku o blisko 70 procent.

Podobnie jak kilka lat temu, w sklepach zaczęły się pojawiać kostki masła o wadze niższej od tradycyjnych 200 g (np. 170 g), dzięki czemu ich cena jest nieco niższa. Na popularności zyskują też produkty o niższej zawartości tłuszczu i margaryny.

Ceny masła. Co decyduje o ich wzroście?

- Mimo że średnia unijna cena masła zgodnie z przewidywaniami analityków ma już nie rosnąć, to póki co, nic nie wskazuje, by ceny hurtowe, a zwłaszcza detaliczne w Polsce miały podążyć za europejskimi trendami. (...) Produkcja masła zmalała w okresie pierwszych trzech kwartałów o 5,56 proc. Stało się tak dlatego, że zgodnie ze statystykami, większe ilości mleka kierowano głównie do produkcji serów (wzrost produkcji w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosił 3,02 proc.) - tłumaczy Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

- Przyczyn wzrostu cen masła jest wiele, natomiast ta podstawowa to fakt, że przez długi czas jego cena była zbyt niska w stosunku do kosztu wytworzenia. Galopująca inflacja zadecydowała o rosnących kosztach pozyskania i przetworzenia surowca, materiałów opakowaniowych oraz dystrybucji. Jednocześnie popyt na tłuszcz mleczny na rynkach światowych rośnie, natomiast produkcja mleka w wielu krajach się koryguje, często z powodu braku rentowności u rolników producentów mleka - mówi "Rzeczpospolitej" Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu SM Mlekpol.