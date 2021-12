Mięso hybrydowe, czyli mniej mięsa w mięsie. Trend czy marketing?

Czy mięso hybrydowe z dodatkiem warzyw i białek roślinnych to kierunek, w którym będzie zmierzać branża mięsna? Jeszcze niedawno firmy szczyciły się tym, że mają jak najwięcej mięsa w mięsie. Teraz obserwujemy odwrotną strategię. Spytaliśmy ekspertów, co o tym sądzą.

Mniej czy więcej mięsa w mięsie?

Na polskim rynku pojawiła się niedawno żywność hybrydowa będąca połączeniem mięsa i warzyw. Na krok taki zdecydowały się firmy mięsne, jak Sokołów (Zob. Sokołów wprowadza żywność hybrydową) czy Łukosz (Zob. Łukosz wprowadza nową linię Premium Flexi Food). Czy zmniejszanie ilości mięsa w produktach mięsnych to dobry krok?

– Jest spora grupa społeczeństwa, która chce redukować ilość mięsa i białek zwierzęcych w diecie, ale nie chce z nich rezygnować całkowicie. Niekoniecznie szukają produktów, które będą absolutnie czyste od składników odzwierzęcych. Już teraz pojawiają się produkty, które można nazwać produktami hybrydowymi, które zawierają mięso w mniejszej ilości – mówił podczas debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja" Mateusz Kowalewski, prezes Hortimex.

Dodał jednocześnie, że historia zatoczyła tym samym koło.

– Jeszcze niedawno firmy szczyciły się tym, że jest jak najwięcej mięsa w mięsie, a teraz zaczynamy komunikować, że zastępujemy je np. wartościowymi białkami – stwierdził.

Mięso hybrydowe dla niegotowych

– Hybrydowe rozwiązania w kategorii produktów mięsnych stanowią ciekawe uzupełnienie oferty, wskazując na możliwości wokół dalszych innowacji, które zamazują granice pomiędzy półką mięsną i roślinną. Jest to okno możliwości dla marek, które chcą sprostać potrzebom fleksitarian, czyli konsumentom w świadomy sposób zmniejszającym ilość mięsa w swojej diecie. Według danych Mintel, 32% respondentów w Polsce deklaruje, że ograniczają oni spożycie mięsa od czasu do czasu, zaś 19% przez większość czasu – komentuje dla serwisu portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst Mintel.

Jej zdaniem, hybrydy mogą stać się pewnego rodzaju "pomostem" dla konsumentów, którzy jeszcze nie są gotowi, aby sięgać po roślinne zamienniki dla produktów mięsnych.

– Hybrydowe produkty mięsne, które łączą białko roślinne z białkiem odzwierzęcym mogą zatem stać się ciekawą alternatywą dla konsumentów, którzy chcą spożywać więcej składników roślinnych, a także tych poszukujących nowych smaków i zróżnicowanych profili odżywczych. Bazując na popularnych formatach produktowych oraz rozpoznawalnych markach, a także zachowując smak i teksturę mięsa plus prostotę receptur, hybrydy mają szansę stać się atrakcyjnym elementem krajobrazu produktowego – podsumowuje Senior Food and Drink Analyst Mintel.

Chwyt marketingowy czy rewolucja?

Nie da się jednak ukryć, że produkty mięsne o zmniejszonej zawartości mięsa dla fleksitarian spotykają się także z krytyką. Czy słusznie?

– Mam wrażenie, że wiele zastrzeżeń już słyszeliśmy, że nie tędy droga, że fleksitarianizm to ograniczanie spożycia mięsa, a nie dodawanie warzyw do mięsa, że kuriozalny twór hybrydowy, zagrywka marketingowa, konfuduje zarówno wegetarian, jaki i osoby jedzące mięso. Nie jestem zwolenniczką ortodoksyjnego podejścia do istotnych idei, doświadczenie pokazuje, że opóźnia ono wprowadzanie ważnych zmian i zniechęca tą część społeczeństwa, która jest skłonna do podjęcia drobnych kroków w nowym kierunku – komentuje Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com.

Jak podkreśla, część nabywców, jak przy każdej nowości, będzie miała wątpliwości i zastrzeżenia, a dla części wygodne produkty, łączące mięso z warzywami okażą się ciekawym rozwiązaniem, ułatwiającym zmniejszanie spożycia mięsa w diecie.

– Bardzo istotne jest, że najwięksi producenci żywności, zajmują się trendami wegańskimi, wegetariańskimi i fleksitariańskimi, bo oznacza to, że stają się one bardzo istotną częścią rynku i będą w dalszym ciągu intensywnie rozwijane w różnych kierunkach i różnym tempie – dodaje.

Żywność hybrydowa: Poszerzenie oferty

Zdaniem Marty Glinki, stratega marek spożywczych i gastronomicznych, wprawdzie konsumenci w Polsce coraz częściej deklarują, że jedzą mniej mięsa, albo że chcieliby jeść go mniej, ale są tak przyzwyczajeni do smaku, soczystości i struktury mięsa, że często czysto roślinne odpowiedniki nie są w stanie tego zastąpić. To właśnie smak jest kluczową barierą dla konsumentów próbujących przestawić się na produkty roślinne.

– Dla tej grupy, a szczególnie dla fleksitarian, którzy i tak proaktywnie poszukują redukcji mięsa w diecie, idea mięs hybrydowych, czyli wzbogaconych dodatkiem warzyw, wydaje się być atrakcyjną propozycją. Aby przyciągnąć, a następnie utrzymać konsumentów, produkty hybrydowe muszą mieć smak i strukturę zbliżoną do mięsa. Inną motywacją do sięgnięcia przez konsumentów po takie produkty hybrydowe może być troska o środowisko. Dodanie warzyw do składników mięsnych powoduje, że takie produkty generują mniejsze zużycie wody, zapotrzebowanie na grunty rolne, a także ślad węglowy niż ich odpowiedniki zawierające tylko mięso – przytacza.

– Rynek produktów hybrydowych wydaje się być naturalnym krokiem w drodze konsumenta od spożywania produktów 100% mięsnych do jedzącego produkty w pełni roślinne. W tej chwili na rynku polskim obserwujemy wysyp produktów roślinnych, podobnie w niedalekiej przyszłości może stać się z mięsnymi hybrydami. Dla producentów mięsnych to naturalne rozszerzenie asortymentu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumenckie i słuszny kierunek strategii prowadzenia biznesu – komentuje.

Od niszy do filaru działalności

– Przy niewielkiej podaży tego typu produktów mimo wszystko mogą one trafić do swojej niszy. Rynek zweryfikuje faktyczne zapotrzebowanie. "Mięso hybrydowe" wpisuje się w ważny z perspektywy środowiska i zdrowia publicznego kierunek odchodzenia od nadkonsumpcji mięsa i zwiększenia udziału warzyw, owoców i innych produktów roślinnych w diecie. Może to być ciekawy krok dla firm, które jeszcze nie oferują w roślinnych alternatyw mięsa – uważa Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist, ProVeg Polska.

Podkreśla, że to właśnie firmy mięsne wiedzą, jak zaspokoić kubki smakowe swoich konsumentów. Mają już zbudowane wśród nich zaufanie i rozpoznawalność, a także wiedzą, jak skutecznie dotrzeć do sieci handlowych. Dzięki temu mogą być ogromnymi sprzymierzeńcami rozwoju rynku roślinnych alternatyw.

– Konsumenci rzadko rezygnują ze spożycia mięsa ze względu na smak. Większość flekistarian oraz duża część wegetarian i wegan znają i i lubią smak mięsa, ale nie chcą go konsumować z innych powodów, takich jak troska o zdrowie, środowisko naturalne czy dobrostan zwierząt. Zmieniając swoją linię produkcyjną na bardziej roślinną, firmy mięsne dywersyfikują portfolio produktów i w perspektywie paru lat mogą zbudować nowy, solidny filar swojej działalności oraz docierać do nowych grup konsumentów – podsumowuje.