Po październikowym zaćmieniu Słońca, w listopadzie czeka nas całkowite zaćmienie Księżyca. Kiedy i gdzie będzie można zaobserwować to równie wyjątkowe zjawisko? I czy będzie można zobaczyć zaćmienie Księżyca 2022 w Polsce?

Czy będzie można zobaczyć zaćmienie Księżyca 2022 w Polsce? fot./Shutterstock

25 października nad polskim niebem mogliśmy zaobserwować zjawisko zwane częściowym zaćmieniem Słońca, a to nie koniec spektakularnych zjawisk astronomicznych w tym roku. W listopadzie Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem, a Księżycem podczas pełni. Takie zjawisko jest możliwe do zaobserwowania maksymalnie trzy razy do roku.

Całkowite zaćmienie Księżyca

Całkowite zaćmienia Księżyca jest możliwe do zaobserwowania, gdy wejdzie on w pole cienia rzucanego przez Ziemię. Wtedy Księżyc zostaje całkowicie zakryty i przybiera pomarańczowo-czerwoną barwę, często nazywaną krwistą (stąd również nazwa Krwawy Księżyc).

Zaćmienie Księżyca 2022. Kiedy będzie?

Zjawisko zaćmienia Księżyca 2022 będzie możliwe do zaobserwowania już 8 listopada, kulminacja nastąpi o godz 12:03 czasu polskiego, a samo zjawisko potrwa ok. 40 minut.

Zaćmienie Księżyca 2022. Czy będzie widoczne w Polsce?

Niestety, nie mamy dobrych informacji dla obserwatorów nieba w Polsce. Zaćmienie Księżyca 2022 w Polsce nie będzie widoczne, będzie do zaobserwowania w tych regionach, w których o tej porze będzie panować noc, a Księżyc znajdzie się nad horyzontem. Obserwować zaćmienie Księżyca w całkowitej formie będą mogli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, północno-wschodniej Rosji oraz Nowej Zelandii.

Kiedy całkowite zaćmienie Księżyca w Polsce?

Mieszkańcom Polski na całkowite zaćmienie Księżyca przyjdzie trochę poczekać. Najbliższe daty to 07.09.2025 oraz 26.06.2029.