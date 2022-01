Ceny żywności, czyli teoria kontra praktyka (podcast)

Inicjatywa rządu dotycząca obniżenia podatku VAT z 5 proc. do zera jest dobrym pomysłem - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.­­

Autor: Olimpia Wolf

Data: 19-01-2022, 12:16

Pierwszy podcast serwisu portalspozywczy.pl. Grafika: PTWP

Redakcja portalspozywczy.pl zaprasza na cykl podcastów pt. "Wokół żywności".

Ceny żywności: Czy jest nadzieja, że będą niższe?

Ceny żywności cały czas rosną. Pewną nadzieję daje propozycja tymczasowego obniżenia VAT-u na wybraną żywność. Ale czy na pewno? Czy ceny faktycznie mogą stać się nieco niższe?

- Ceny żywności w Polsce w ciągu ostatniego kwartału faktycznie bardzo wzrosły, średnio o około 8,6 procenta, natomiast jeśli popatrzymy na półki, to zobaczymy, że niektóre kategorie wzrosły znacząco więcej. Mówimy o wzrostach rzędu 20, 30, a nawet 70 proc. - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.­­

- Dlatego uważam, że inicjatywa rządu dotycząca obniżenia podatku VAT z 5 proc do zera jest dobrym pomysłem. Nawet pod względem etycznym przy tak szybko rosnących cenach taki gest, jak zejście państwa z pewnych obciążeń fiskalnych jest dobrze postrzegane - dodaje.

Ceny żywności: Teoria i praktyka

- Pamiętajmy, że VAT to jest podatek cenotwórczy, który płacimy my jako konsumenci. Dla przedsiębiorców jest to praktycznie podatek neutralny. W związku z tym obniżenie podatku z 5 proc. do zera teoretycznie powinno przynieść spadek cen na półkach sklepowych i teoretycznie powinniśmy to zobaczyć jako konsumenci - tłumaczy Andrzej Gantner.

- Ale pojawia się pytanie, czy przy tak silnie rosnących kosztach produkcji, z jakimi mamy do czynienia od kilku miesięcy, a styczeń to już jest szok, jeżeli chodzi o koszty energii i gazu, czy uda się w jakikolwiek sposób zastopować podwyżki cen, które będę musieli zastosować producenci żywności, a co za tym idzie, będzie to miało przełożenie na ceny detaliczne - mówi.

Jak pomysł na zerowy VAT oceniają firmy spożywcze? Czy regulacja cen żywności to dobry pomysł? Jakie są proste sposoby na niemarnowanie żywności i czym różni się informacja na opakowaniu "należy spożyć do" od "najlepiej spożyć przed"? Aby wysłuchać cały podcast, należy "kliknąć" na poniższy prostokąt - zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę serwisu Spotify.