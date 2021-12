rPET – plastik z recyklingu odmieni rynek opakowań. Wybrało go PepsiCo

Pepsico, chcąc wypełnić założenia gospodarki obiegu zamkniętego, rozpoczął w polskich zakładach PepsiCo w Michrowie i Żninie produkcję napojów Pepsi i Mirinda w butelkach w całości wykonanych z rPET, czyli plastiku pochodzącego z ponownego przetworzenia.

PepsiCo rusza z produkcją napojów Pepsi i Mirinda w butelkach w całości wykonanych z rPET; fot. mat.pras.

Nowe opakowania rPET mają się sukcesywnie pojawiać na sklepowych półkach od grudnia 2021 roku. Pepsi, Pepsi MAX i Mirinda dołączają zatem do Lipton Ice Tea, której butelki już od lipca 2020 roku są produkowane w 100% z rPET.

PepsiCo – rPET, czyli plastik z recyklingu, w produkcji opakowań

Tym samym PepsiCo spełnia złożoną pod koniec 2020 roku obietnicę dotyczącą dalszych inwestycji w zmianę procesu produkcyjnego i wdrożenie do produkcji butelek powstałych z przetworzonego plastiku (rPET). Tylko w 2021 roku firma zainwestowała w to 3,6 mln dolarów amerykańskich, a w każdym kolejnym suma ta wyniesie 8 mln dolarów.

– Od połowy 2020 roku produkujemy herbatę mrożoną Lipton Ice Tea w butelkach wykonanych w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, realizując wizję świata, w którym plastik nigdy nie będzie stawał się odpadem. Pod koniec 2020 roku złożyliśmy kolejną deklarację wypełniającą naszą misję transformacji na rzecz środowiska dotyczącą produkcji naszego flagowego napoju, Pepsi, a także napoju Mirinda w butelkach w całości wykonanych z rPET. Stajemy się tym samym pierwszym i największym producentem napojów gazowanych w Polsce, który w większości swojego portfolio przechodzi na butelki w 100% produkowane z materiału pochodzącego z recyklingu – mówi Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Nowe opakowania rPET dla napoju Pepsi promowane będą w ramach silnej kampanii marketingowej pod hasłem „Nic nie smakuje lepiej niż butelka wykonana w 100% z recyklingu”.

PepsiCo sukcesywnie wdraża rPET do produkcji kolejnych opakowań napojów na poszczególnych rynkach w Europie. Polska znajduje się wśród 11 krajów europejskich, które przechodzą na produkcję napojów Pepsi w butelkach wykonanych w 100% z plastiku przetworzonego. Polski oddział jest liderem wśród rynków europejskich, na których następuje transformacja dotycząca plastiku. Ponad 99% opakowań PepsiCo w Polsce już teraz nadaje się do ponownego przetworzenia.

Nowa butelka rPET powstaje ze zużytych plastikowych butelek, które trafiają do żółtych pojemników do selektywnej zbiórki. Po zebraniu materiału jest on poddawany segregacji, a następnie mielony na drobne płatki i przetwarzany w granulat. Z granulatu powstają preformy, które po podgrzaniu kształtuje się w zakładzie produkcyjnym napoju, by uzyskać pożądany kształt nowej butelki. Samo wdrożenie opakowań rPET dla dwóch kolejnych marek z portfolio PepsiCo, czyli Pepsi i Mirindy, wiązało się z dużymi inwestycjami w projekt i infrastrukturę. Przygotowania w zakładach w Michrowie i Żninie trwały już od jakiegoś czasu, wobec czego ostatni etap wprowadzania opakowań z recyklingu (rPET) wiązał się głównie z przeprowadzeniem na nowych liniach produkcyjnych ogromnej liczby testów butelek we wszystkich pojemnościach. PepsiCo nieustannie wprowadza ulepszenia we wszystkich gałęziach produkcji, by móc stale się rozwijać – podkreśla Bartłomiej Malczyk, Dyrektor Zakładu PepsiCo w Michrowie.

Opakowaniowy zrównoważony rozwój PepsiCo

Wizja PepsiCo dotycząca opakowań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem opiera się na trzech filarach: ograniczaniu ilości wykorzystywanego plastiku, przetwarzaniu plastiku, który wprowadza na rynek, a także tworzeniu nowych koncepcji opakowań.

Firma, której celem jest zaprojektowanie do roku 2025 wszystkich opakowań produktów w taki sposób, aby nadawały się do ponownego przetworzenia, kompostowania lub ulegały biodegradacji, zamierza do 2030 roku zmniejszyć o 50% wykorzystanie pierwotnego plastiku na jedno opakowanie w całej ofercie produktów spożywczych i napojów. PepsiCo zakłada także dalsze inwestycje w podnoszenie poziomu recyklingu opakowań na kluczowych rynkach. W Polsce zaledwie 40 proc. plastikowych butelek trafia do recyklingu. Inaczej rzecz się ma w innych krajach europejskich – w Danii, Niemczech czy na Litwie te poziomy wynoszą ponad 90 proc.

- Zależy nam na produkcji naszych napojów w butelkach z rPET. Jest to materiał wysoce zrównoważony i lepszy dla środowiska, również dlatego, że nie tylko ograniczamy produkcję plastiku pierwotnego, lecz także ograniczamy nasz ślad węglowy – produkcja rPET nie wymaga zużycia nowej porcji ropy naftowej, która jest potrzebna do wytworzenia butelki z plastiku pierwotnego (PET), a jego przetworzenie generuje mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie emisji CO2 o 40% w przeliczeniu na jedną butelkę – przyznaje Dyrektor Zakładu PepsiCo w Michrowie.

PepsiCo zauważa, że brakuje na rynku wysokiej jakości plastiku rPET dopuszczonego do kontaktu z żywnością, co wynika z niskiego poziomu zbiórki i ograniczonych możliwości przetwarzania odpadów. Dlatego firma angażuje się w projekty mające na celu znaczącą poprawę efektywności zbiórki oraz wydajności infrastruktury przetwórczej.

- Wdrożenie opakowań rPET wiąże się z wieloma zmianami, w tym gruntownym przeprojektowaniem systemu produkcji PepsiCo. Cena surowca rPET jest znacząco wyższa od ceny materiału zwykłej butelki z PET, głównie z uwagi na ograniczoną dostępność plastiku z recyklingu, jednak na poniesione przez nas koszty patrzymy jako na inwestycję w przyszłość naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim naszej planety. Rozwiązania proekologiczne są też bardzo oczekiwane przez naszych konsumentów. Wprowadzając Pepsi i Mirindę w butelkach rPET pokazujemy im, że wybierając ulubione napoje w nowych opakowaniach stają się częścią pozytywnej zmiany i mogą bez obaw cieszyć się ich znakomitym smakiem – dodaje Bartłomiej Malczyk.

Proekologiczne inicjatywy PepsiCo

Jednym z takich projektów w Polsce jest „Działaj z imPETem”, program zorganizowany we współpracy z innymi podmiotami z branży oraz organizacją odzysku opakowań, firmą Rekopol.

Inną inicjatywą jest zainaugurowane we współpracy z partnerami pierwsze w Polsce przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych. PepsiCo chce zwiększyć masę odpadów opakowaniowych m.in. po foliach po chipsach wysortowywanych przez instalacje komunalne. Projekt „ReFlex” pozwala na zwiększenie poziomów recyklingu tych odpadów w naszym kraju, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

PepsiCo nie zapomina także o działaniach u podstaw, czyli w szkołach – w kwietniu 2020 roku ruszył w szkołach trzyletni program Re_kologia, którego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej segregacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Jedną z ciekawszych akcji jest także recyklomat, czyli urządzenie do zbierania, segregacji i zgniatania plastikowych butelek oraz nakrętek, który w ramach pilotażowego programu firmy stanął w Auchan w Piasecznie. Dzięki recyklomatowi konsumenci mogą nie tylko zadbać o planetę i przyczynić się do zwiększenia świadomości w zakresie segregacji odpadów, ale też zaoszczędzić pieniądze przy następnych zakupach w sieci hipermarketów Auchan.

– Aby na prawdziwie dużą skalę wprowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym konieczne jest stałe poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz współpraca między partnerami na każdym etapie łańcucha wartości opakowań plastikowych. Dążąc do realizacji tego celu, wprowadzamy opakowania w 100 proc. pochodzące z recyklingu, ograniczamy ilość plastiku stosowanego przez naszą firmę w opakowaniach, podejmujemy współpracę z partnerami na rzecz usprawnienia wydajności recyklingu, a także wdrażamy nowe pomysły dotyczące naszego podejścia do pakowania produktów – mówi Michał Jaszczyk.