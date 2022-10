Kolejny odcinek teleturnieju Milionerzy za nami. 17 października uczestniczka mierzyła się z pytaniem z dziedziny anatomii. Co się działo w poniedziałkowym odcinku Milionerów? Padło m.in. pytanie o skurcz mięśnia żwacza.

W Milionerach 17.10 padło pytanie o żwacz

Rafał Rak rozpoczął grę mając na koncie już 250 tys. zł i stanął przed pytaniem o 500 tys zł, po czym zrezygnował z odpowiedzi na pytanie za 500 tys. zł.

Następnie w grze pojawiło się pytanie eliminacyjne. Do gry wkroczyła Agata Frajtak, która odpowiedziała na nie najszybciej spośród wszystkich uczestników.

Pytanie o skurcz mięśnia żwacza w Milionerach

Pytanie za 2 tys zł w Milionerach 17.10 brzmiało:

"Skurcz naszego mięśnia żwacza unosi..."

Odpowiedzi:

A: żołądek

B: żołądź

C: szczękę dolną

D: szczękę górną

Uczestniczka wybrała koło ratunkowe w postaci pół na pół, komputer odrzucił dwie odpowiedzi pozostawiając A i C. Wybrała odpowiedź C, która okazała się prawidłowa.

Uczestniczka odpadła na kolejnym pytaniu ("dla starożytnych Greków kosmos był po prostu"), w którym sięgnęła po kolejne koło ratunkowe - telefon do przyjaciela (podpowiedział źle wybierając chaos, prawidłową odpowiedzią był ład) i zgarnęła ostatecznie 1 tys. zł.

Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce

Kolejnym graczem tego wieczoru była Iwona Markowska, która najszybciej uporządkowała w odpowiedniej kolejności składowe powiedzenia Musi, to na Rusi, a w Polsce, kto chce. Uczestniczka poprawnie odpowiedziała na pierwsze pytanie, po czym rozległ się gong kończący program i zabawę będzie kontynuować w kolejnym odcinku.

Teleturniej Milionerzy popularny na całym świecie

Kultowy teleturniej Milionerzy można oglądać na antenie, a w roli prowadzącego niezmiennie występuje Hubert Urbański. Od momentu premiery teleturnieju "Who Wants to Be a Millionaire?" w Wielkiej Brytanii, lokalne wersje ukazały się w 120 krajach, a jego ponadczasowa formuła urzekła widzów od Stanów Zjednoczonych po Wybrzeże Kości Słoniowej.

W Milionerach na całym świecie zagrało już około miliona osób. W odcinkach specjalnych programu uczestnikami były gwiazdy show-biznesu. W polskim wydaniu teleturnieju gościnnie wystąpiła m.in. Ewa Drzyzga, Kinga Rusin i Marcin Prokop. Program stał się inspiracją dla oskarowego filmu "Slumdog. Milioner z ulicy", a legendarny zwrot "czy to twoja ostateczna odpowiedź?" wszedł do języka potocznego na stałe.

Milionerzy - zasady teleturnieju

Aby wygrać główną nagrodę w Milionerach należy odpowiedzieć prawidłowo na 12 pytań. Prawidłowa odpowiedź na pytanie drugie i siódme zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną (odpowiednio - 1000 zł i 40 000 zł). Pytania mają różnorodną tematykę i różny stopień trudności. W drodze do zwycięstwa uczestnik może skorzystać z trzech kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności".

oprac. na podstawie materiałów promocyjnych TVN