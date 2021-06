Zakaz chowu klatkowego za 6 lat czy za 30?

Zakaz chowu klatkowego w UE już w 2027 roku? Taki cel mają organizacje prozwierzęce, którym udało się uzyskać poparcie unijnych urzędników, w tym komisarza Wojciechowskiego. To zła wiadomość dla polskich hodowców, którzy żądają 30 lat okresu przejściowego.

Czy UE zakaże chowu klatkowego już w 2027 roku? fot. Arisa Chattasa/unsplash

Organizacje prozwierzęce zebrały 1,4 mln podpisów pod petycją w sprawie "końca epoki klatkowej".

Pomysł ma silne poparcie w Brukseli, m.in. ze strony Komisarza ds. Rolnictwa - Janusza Wojciechowskiego.

Branża chce długich okresów przejściowych i wskazuje, że na zakazie skorzystają producenci tanich jaj i mięsa spoza UE.

O pomyśle zakazania chowu klatkowego zwierząt gospodarskich w całej UE mówi się od lat. W 2018 r. idea przybrała postać petycji do Parlamentu Europejskiego stworzonej przez organizację Compassion in World Farming. W ciągu 2,5 roku apel o "koniec epoki klatkowej" podpisało 1,4 mln osób. Zgodnie z prawem, inicjatywą musiał zająć się Parlament Europejski. 10 czerwca PE, po publicznym wysłuchaniu projektu, uchwalił rezolucję wzywającą Komisję Europejską do podania konkretnej daty wejścia zakazu w życie. Aktywiści oczekują, że nastąpi to już w 2027 roku.

Zakaz chowu klatkowego - czego ma dotyczyć?

Postulowany przez organizacje prozwierzęce zakaz ma dotyczyć stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi, kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

Już marcu kilkanaście wielkich firm z branży spożywczej, m.in. Ferrero, Nestlé, Mondelēz International czy Unilever w liście do instytucji UE opowiedziało się za stopniowym wycofywaniem klatek z hodowli kur niosek w UE. Giganci branży spożywczej przeciwko hodowli klatkowej

Sygnatariusze listu wskazują, że od 2019 r. większość kur niosek w UE jest hodowanych w systemach alternatywnych, takich jak ściółkowy, wolno-wybiegowy czy organiczny.

Nie dotyczy to jednak Polski. Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, udział jaj klatkowych w produkcji jaj ogółem wynosił w Polsce w 2020 roku, 81,1 proc. Oznacza to, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie o 9,4 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł udział produkcji alternatywnej, z 9,5 proc. w roku 2010 do 18,9 proc. w roku 2020.

Polska jest szóstym co do wielkości producentem jaj w Unii Europejskiej. Nasz kraj odpowiada za około 9 procent podaży jaj na rynku unijnym.

Zakaz chowu klatkowego z poparciem komisarza

Czy zakaz ma realne szanse wejścia w życie? O inicjatywie "końca epoki klatkowej" ciepło wypowiada się Janusz Wojciechowski. Unijny komisarz ds. rolnictwa wskazuje, że Komisja Europejska jest za odejściem od tej metody chowu zwierząt i przedstawi swoją propozycję legislacyjną w tym zakresie w najbliższym czasie. Wojciechowski: Chów klatkowy ma niewiele wspólnego z rolnictwem

- Stoimy przed wyborem, czy hodowla zwierząt to ma być agroprzemysł czy rolnictwo zrównoważone. Chów klatkowy jest prowadzony w ogromnych kombinatach przemysłowych. To ma tak naprawdę niewiele wspólnego z rolnictwem. (...) Takie fermy chowu klatkowego zdominowały produkcję jaj w Polsce i praktycznie wymiotły ją z małych i średnich gospodarstw rolnych - zaznaczył komisarz.

Wojciechowski zaznaczył, że jednocześnie KE musi wziąć pod uwagę hodowców, którzy operują w systemie chowu klatkowego dzisiaj.

- Zakaz musi być wprowadzony sprawiedliwie i uczciwie. Potrzebne będą rekompensaty dla tych, którzy zainwestowali w tę branżę - powiedział.

Zakaz chowu klatkowego - brak profesjonalnych analiz

W zupełnie innym tonie pomysł odchodzenia od chowu klatkowego skomentował Krzysztof Jurgiel. Były minister rolnictwa, a obecnie europoseł ocenił, że z uwagi na stan prawny w zakresie dobrostanu zwierząt oraz poziom rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej rezolucja jest w obecnej sytuacji zbędna.

- Po pierwsze, twierdzenie, że to klatki są przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich, nie jest poparte dowodami, nie ma to zastosowania do aktualnej sytuacji w rolnictwie Unii Europejskiej. Po drugie, obecnie zwierzęta hodowane przez rolników w Unii Europejskiej są trzymane w klatkach spełniających wszelkie przepisy dobrostanu zwierząt. Zwierzęta te nie cierpią, a wręcz przeciwnie odwzajemniają się hodowcom wysoką wydajnością i zdrową produkcją. Po trzecie, zakaz niehumanitarnego traktowania zwierząt jest od lat wprowadzony przez przepisy o dobrostanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Po czwarte, konieczna jest profesjonalna ocena skali problemu - mówił Jurgiel.

Zakaz chowu w klatkach już w 2027?

Aktywiści oczekują wprowadzenia zakazu hodowli klatkowej w UE już od 2027 roku. O tym, że jest to realny termin przyznała w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, przedstawicielka Polski w grupy roboczej Copa-Cogeca „Jaja i drób”.

- Zdecydowana większość dyskutantów w UE jest za wyznaczeniem 2027 roku jako "końca ery klatkowej". Domagamy się oszacowania skutków ekonomicznych, jakie przyniesie wycofanie chowu klatkowego oraz wydłużenia okresu przejściowego. Obawiamy się, że w miejsce jajek z UE wejdą jajka spoza UE produkowane na innych zasadach. Grupa ,,Jaja i drób’’ od dawna uświadamia przedstawicielom KE oraz obrońcom zwierząt, że chów klatkowy to produkcja, która w żaden sposób nie narusza praw zwierząt. Domagamy się także wsparcia finansowego dla rolników odchodzących od chowu klatkowego. Wystosowaliśmy pismo do KE (zresztą nie pierwsze w tej sprawie), w którym domagamy się uwzględnienia różnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu nowych przepisów dotyczących likwidacji produkcji klatkowej - podsumowuje.

Hodowcy chcą 30 lat okresu przejściowego

Zrzeszająca unijnych rolników organizacja Copa-Cogeca wskazuje, że producenci są otwarci na zmianę technologii, ale zaprzestanie chowu klatkowego w UE nie może się wiązać z kolejnymi inwestycjami i stratami hodowców.

- Wprzypadku wprowadzania zakazu chowu klatkowego, bezkosztowy okres przejściowy powinien wynosić 30 lat. W sytuacji kiedy zdecydowano by się na krótsze terminy niezbędne byłoby wprowadzenie unijnego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów zmiany technologii produkcji. Ponadto występuje potrzeba badań naukowych nad dostosowaniem chowu bez klatkowego do warunków rynkowych, finansowych i środowiskowych - czytamy w stanowisku organizacji.

Zakaz klatek podniesie ceny jaj?

Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu wskazuje, że hodowcy rozumieją oczekiwania konsumentów, ale wszyscy muszą zrozumieć, że taka rewolucja będzie kosztować.

- Dla rolników oznacza to większe koszty produkcji, dlatego oczekujemy odpowiednio długich okresów przejściowych oraz współfinansowania przez Unię Europejską tych zmian. Z kolei konsument musi mieć świadomość, że taki proces może oznaczać droższy towar w sklepach – mówi.

Rolnicy wskazują, że pomysł zakazu hodowli klatkowej wpisuje się w reprezentowaną od lat przez Unię Europejską drogę zaostrzania przepisów dla hodowców i producentów z UE, przy jednoczesnym zwiększaniu importu mięsa i jaj z krajów pozaunijnych, gdzie produkcja nie spełnia wspólnotowych standardów.

- Niepokoi nas kwestia importu drobiu z krajów które nie będą musiał przestrzegać kosztownych wymogów Europejskiego Zielonego Ładu. Po zmianie na urzędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych może na nowo pojawić się możliwość porozumienia handlowego między USA a UE. Zagrożeniem dla całego europejskiego drobiarstwa jest także umowa z krajami Mercosur. Zwłaszcza, że przez Amerykę Południową może przechodzić towar amerykański – tłumaczy Anna Zubków z PZZHiPD.

Zakaz klatek wyprowadzi produkcję poza UE?

Podobnego zdania jest Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. KIPDiP wskazuje, że ewentualna likwidacja systemów klatkowego chowu kur w Europie i innych państwach rozwiniętych nie zmniejszy światowego pogłowia kur nieśnych, które znoszą w ten sposób jaja.

- Nasze prognozy wynikają z trendów, które obserwujemy na świecie, z konkretnych deklaracji składanych przez przedstawicieli branży z różnych państw oraz z wyników oficjalnych konsultacji i głosowań przeprowadzanych w różnych gremiach – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

W tym kontekście Gawrońska podaje przykład majowej sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE), na której przedstawiciele największych producentów jaj spożywczych w krajach Ameryki Środkowej i Południowej nie poparli programu, zgodnie z którym we wszystkich krajach na świecie miałyby być podejmowane działania zmierzające do zaprzestania chowu klatkowego.

– W związku z tym, a także w oparciu o informacje wynikające z badań, że cena jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie jaj, jesteśmy niemal pewni, że jedynym efektem ewentualnej likwidacji chowów klatkowych w takich krajach jak Polska, będzie ich przeniesienie do innych państw – dowodzi dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.