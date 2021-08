Zielony Ład doprowadzi do wyższych cen produktów mlecznych

Już dziś powinniśmy mówić konsumentom, że europejski Zielony Ład doprowadzi do wyższych cen produktów. Polska Izba Mleka przeprowadziła badania dotyczące oceny skutków strategi Od Pola do Stołu - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Data: 18-08-2021, 07:14

Zielony Ład jest groźny dla europejskiego rolnictwa

To był początek do tego, aby zacząć komunikować, jak rynek się zmieni. Ceny produktów będą musiały rosnąć, ponieważ będą rosły koszty. Będzie tak dlatego, że zmieniać się będzie wszystko co jest związane z ograniczeniami emisji CO2, będą narzucone bardzo konkretne zmiany w kierowaniu przedsiębiorstwami, także w zakresie gospodarki zamkniętej, w zakresie opakowań. O tym wszystkim będziemy mówili podczas XVIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej - mówi Agnieszka Maliszewska.

Droższe produkty finalne

To są te elementy, które zaważą na wzroście cen produktu finalnego, a także na dużych kosztach produkcji za równo po stronie rolnika, jak i po stronie przetwórcy. - Pamiętam spotkanie z Fransem Timmermansem, kiedy powiedział bardzo jasno i wyraźnie w momencie finalnej dyskusji na temat Europejskiego Zielonego Ładu, że nie ma innej alternatywy - to miasto zapłaci za te zmiany. Miasto, czyli my wszyscy jako konsumenci, także mieszkający na wsi. Trzeba jasno i głośno powiedzieć, że czekają nas dosyć duże podwyżki w obszarze produktów rolno-spożywczych, w tym także w obszarze mleka - mówi dyrektor Maliszewska.

Wrócę do tego, jak może to wyglądać, jeśli chodzi o sektor mleczarski - bez wątpienia wyodrębni się grupa produktów premium, dla tych konsumentów, których będzie stać na kupowanie tych produktów, w tym ekologicznych, które już dziś są ze swojej natury sporo droższe. Część produktów będzie musiało się jakoś zweryfikować na tym rynku, przetwórcy będą musieli się przystosować do tych wszystkich zmian, natomiast bardzo obawiamy się sytuacji, gdzie wysokie ceny europejskich produktów mleczarskich w zestawieniu z możliwością importu na rynek europejski produktów np. z krajów Mercosur, z innych krajów z którymi są umowy o wolnym handlu, sprawi to, że konsument nie będzie sięgał po europejskie produkty mleczne, ale wybierze produkty importowane - mówi dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Komisja nie zabezpieczyła europejskiego rolnictwa

To jeden z powodów dla których mówimy o tym głośno, martwimy się, gdyż nasze interesy powinny być zabezpieczone przez Komisję Europejską – dodaje. O tym będą rozmowy również z komisarzem Wojciechowskim, który zapowiedział swój udział w Forum.

Zauważa, że będzie to trudny okres dla sektora mleczarskiego i będzie on oczekiwał wsparcia czy rekompensaty na przykład w planach strategicznych KE.

Jak mówi, nie ma informacji, aby zapisy dotyczące Zielonego Ładu można było jeszcze zmienić. -Natomiast cały czas mamy jeszcze nadzieję, że Komisja Europejska, która cały czas jeszcze nie przedstawiła nam oceny skutków tejże strategii, bo mówimy przede wszystkim w naszym kontekście sektora mleczarskiego, o dwóch najważniejszych strategiach: Od Pola do Stołu oraz o Bioróżnorodności.

Brak planu B

Podkreśla, że brak oceny skutków oznacza, że nie wiadomo czy Komisja Europejska ma jakikolwiek plan B, w momencie, gdy okaże się, że jest to dokument totalnie rozmijający się z rzeczywistością i ekonomią, oraz wszystkim co umożliwia produkcję mleka. Do dzisiaj Komisja nie przedstawiła rozwiązań alternatywnych, w sytuacji, gdy te strategie okażą się niepowodzeniem. - Z jednej strony nie ma możliwości negocjowania, a z drugiej, pod wpływem pewnego rodzaju nacisku, gdy okaże się, że są to dokumenty niekorzystne dla europejskiego sektora rolno-spożywczego, Komisja ugnie się i będzie skłonna zweryfikować te dokumenty. Na to liczymy i mamy nadzieję, że Komisja monitorując wdrożenie i jego skutki, bierze pod uwagę inne rozwiązanie, które nie zabije europejskiego rolnictwa - mówi Agnieszka Maliszewska.