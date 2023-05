Herbapol-Lublin startuje z nową kampanią wspierającą napoje herbaLOVE. Jej hasło - „Z miłości do smaku i orzeźwienia!”, doskonale podkreśla wyjątkowość produktów, które zaskakują fantazyjnymi kompozycjami ziół i owoców i zapewniają naturalne orzeźwienie. Działania promujące herbaLOVE będą prowadzone w szerokim zakresie w mediach digitalowych i oparte będą na formacie video oraz angażujących formach. Intensywna kampania trwać będzie przez cały wiosenno-letni sezon.

Napoje herbaLOVE z sukcesem zadebiutowały na rynku w ubiegłym roku. Teraz dołączył do nich nowy wariant smakowy – herbaLOVE Zielona herbata, melon i nasiona konopi. Tym samym całą linię tworzy obecnie sześć unikalnych produktów. – Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza z zakresu ziół i owoców, jak i nasze głębokie zakorzenienie w naturze, pozwalają nam tworzyć wyjątkowe produkty – mówi Agnieszka Pragacz, Senior Brand Manager w Herbapol-Lublin S.A. – Właśnie takie są napoje herbaLOVE, przyciągające ciekawymi, a przy tym doskonale wyważonymi kompozycjami smakowymi, opartymi na połączeniu herbaty, ziół i owoców. To przyjemność smaku i naturalna rześkość, ale też mnóstwo energii, pozytywnych emocji i letnich wibracji.

herbaLOVE będzie szeroko promowane wszędzie tam, gdzie są obecni młodzi konsumenci, stanowiący naturalną grupę odbiorców tych produktów. – Najważniejszym kanałem dla grupy Young Adults jest bez wątpienia Internet – podkreśla Agnieszka Pragacz. – Dlatego to właśnie na tym medium opieramy naszą kampanię. Postawiliśmy na nowoczesny, atrakcyjny dla młodych przekaz, opierając nasz spot o muzyczną, teledyskową formę.

Kampania będzie prowadzona w szerokim zakresie na kanale YouTube (w zróżnicowanych formatach video), w TV Digital (Player.pl, VOD.tvp.pl, PolsatGo) oraz w kanałach Social Media Facebook, Instagram Reels, Tik Tok). Na platformie Tik Tok przeprowadzona zostanie ponadto kampania z influencerami. Działania obejmą także kampanię zasięgową na bazie rich media (formy interaktywne) oraz kampanię display w popularnych serwisach oraz w Social Mediach.

Za przygotowanie konceptu kreatywnego odpowiada Agencja Eskadra, za produkcję spotu – HIGNNOON sp. z o.o., a jego reżyserem jest Alan Willman. Za emisję kampanii odpowiedzialne są agencje: Pure Play Sp. z o.o. (VOD +YouTube) oraz Performance Media (SoMe, display, rich media, influencerzy). Wsparcie PR zapewnia agencja Quality PR.

***

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha oraz kosmetyki Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.