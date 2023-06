- Z punktu widzenia finansowego na pewno musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o przepływy finansowe. Widzimy na rynku, że niektórzy gracze będą mieli, mam nadzieję nieduże, problemy z płynnością finansową - powiedział nam Artur Bielak, dyrektor finansowy, członek zarządu Herbapol-Lublin S.A.

Artur Bielak, dyrektor finansowy, członek zarządu Herbapol-Lublin S.A., w rozmowie z nami podsumował pierwsze półrocze 2023 roku i opowiedział o planach na kolejne miesiące. / fot. PTWP

Strategia Herbapolu na 2023 rok

Za nami blisko pół roku 2023. Jaki to był czas dla spółki Herbapol-Lublin?

To był trudny czas, ale satysfakcjonujący. Rok 2022 był bardzo trudny ze względu na wojnę, inflację, kłopoty surowcowe i złamanie łańcuchów dostaw. Tego typu problemy mieliśmy całoroczne. Natomiast pierwsze półrocze tego roku było lepsze. Sytuacja się uspokoiła i znormalizowała. Ceny zaczynają się stabilizować, oczywiście na wysokim poziomie, ale to i tak dla nas bardzo dobry prognostyk na przyszłość, ponieważ możemy zaplanować koszty na takim poziomie, które naszym zdaniem będą się utrzymywać przez przynajmniej ten rok. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach być może jeszcze troszkę popyt będzie spadał ze względu na oczywiście na podwyżki cen i też zdolność popytową ludzi. Niemniej jednak naszym zdaniem ostatni kwartał powinien być tym kwartałem odbijającym się.

Jaka jest strategia spółki na drugie półrocze 2023?

Jesteśmy już dzisiaj po podwyżkach cen. Nie będziemy robić większych ruchów cenowych, jeśli oczywiście sytuacja będzie stabilna i taka przewidująca. Naszym zadaniem dzisiaj jest utrzymanie takiego „core” biznesu. To znaczy klienci dzisiaj nie oczekują nowości. Oczekują, żeby kupić produkt w miarę rozsądnej cenie, znany, który jest lubiany, którego próbowali w tamtym roku i lata wcześniej, ale nie szukają nowości w celu jakiś innych doznań.

Ten rok jest takim rokiem, też dla Herbapolu, rokiem stabilizacji i dbania o to, co my mamy. Na pewno będziemy rozwijali fitokosmetyki, które są naszym takim nowym dzieckiem i marka Polana zaczyna dopiero raczkować i zaczyna się fajnie też pojawiać na „mass markecie”. Myślimy, że to jest ten kierunek, bo to są takie produkty, które są z jednej strony są naturalne, a z drugiej strony nie są to produkty bardzo drogie. To są produkty dla każdego.

Wyzwania branży FMCG

Co jest obecnie największym wyzwaniem obecnie dla firm z branży FMCG, dla takich spółek jak Herbapol?

Z punktu widzenia finansowego na pewno musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o przepływy finansowe. Widzimy na rynku, że niektórzy gracze będą mieli, mam nadzieję nieduże, problemy z płynnością finansową. Być może pojawią się jakieś sytuacje konsolidacyjne. Konsolidacja w pewnych aspektach branży. To jest można powiedzieć, że różowe światło, a może żółte, może nie do końca czerwone, że tak powiem, ale na pewno na to trzeba zwrócić uwagę i trzeba pilnować tych przepływów. Z jednej strony, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiego domina, że ktoś upadnie i pójdzie to po całym rynku, ale myślę, że to się nie zdarzy. Jestem raczej z natury optymistą, a więc myślę, że będzie dół, troszeczkę jeszcze popyt spadnie, ale widzę światełko w tunelu. Myślę, że będziemy szli do przodu.

Dziękuję za rozmowę.

