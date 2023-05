21 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów świata. Występuje w 1500 odmianach, może mieć właściwości pobudzające, rozgrzewające a nawet rozluźniające.

Międzynarodowy Dzień Herbaty

21 maja obchodzimy wyjątkowe święto. Międzynarodowy Dzień Herbaty to powód, by bliżej poznać roślinę, która od wieków zachwyca różnorodnością naparów, i dowiedzieć się, jak trafia do naszych domów.

Święto, które obchodzimy dwa razy w roku?

Wielu osobom święto herbaty może kojarzyć się z zimą – i słusznie, bo przez kilka ostatnich lat w Polsce celebrowano je 15 grudnia. Teraz jednak, dzięki ustanowieniu przez ONZ w 2019 roku Międzynarodowego Dnia Herbaty, również w naszym kraju obchodzony jest on 21 maja.

Mogłoby się wydawać, że okazja jest przede wszystkim pretekstem do zwiększenia sprzedaży. Warto jednak wiedzieć, że idea tego dnia pochodzi od krajów producenckich, a powodem jego ustanowienia było zwrócenie uwagi konsumentów na proces uprawy herbaty, przygotowanie jej do spożycia oraz związane z nimi warunki pracy. Niestety nadal zdarza się, że dbanie o wydajność upraw to najistotniejszy czynnik sukcesu wielu firm, nawet kosztem pracowników i otoczenia naturalnego.

Zwyczaj popijania herbaty sięga 2737 roku p.n.e.

Polacy najchętniej kupują herbaty w torebkach, które odpowiadają za ok. 89 proc. wartości sprzedaży. Najczęściej piją herbatę bez dodatków, ewentualnie urozmaicają ją cytryną, słodzą miodem lub cukrem. Rzadziej dodają mleko, imbir czy syrop owocowy.

Zwyczaj popijania herbaty sięga 2737 roku p.n.e. - wtedy chiński cesarz Shennong niechcący upuścił liście krzewu herbacianego do gorącej wody.

Do Europy herbata trafiła w połowie XVI wieku, a do Polski liście herbaciane wkroczyły w 1664 roku i początkowo były one traktowane jak lekarstwo. Jednak z czasem zauważono, że to lekarstwo dosyć przyjemnie smakuje i zaczęto tworzyć z „przyjmowania lekarstwa” swoisty przyjemny rytuał.

