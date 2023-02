strefa premium

50 kawiarni w 10 lat: Jaka jest strategia działania sieci So Coffee w Polsce? (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 30-01-2023, 15:50

Sieć kawiarni So Coffee od ponad 10 lat działa na polskim rynku, otwierając kolejne lokale. O strategii działania sieci, rozwoju, rynku kawiarni i wyjątkowym jubileuszu rozmawiamy z Moniką Kielak, dyrektor operacyjną So Coffee w Lagardère Travel Retail Polska.

Sieć kawiarni So Coffee od ponad 10 lat działa w Polsce. / fot. materiały prasowe

So Coffee w Polsce ma 10 lat

Jakub Szymanek: Sieć kawiarni So Coffee w ubiegłym roku świętowała jubileusz 10-lecia działalności. Jakie to było 10 lat dla Państwa?

Monika Kielak, dyrektor operacyjna So Coffee w Lagardère Travel Retail Polska: Pierwszą kawiarnię So Coffee otworzyliśmy w listopadzie 2012 roku w Sosnowcu. Te 10 lat, które od tego czasu minęło, było dla nas bardzo konstruktywne, rozwojowe. Zmienialiśmy się zarówno pod kątem wizualnym, jak i ofertowym. Nasze kawiarnie zyskiwały nowe wnętrza i menu. Obecnie So Coffee to nie tylko kawa, która stanowi większość sprzedaży, ale również lody własnej produkcji, świeżo wyciskane soki, wytrawne przekąski, ciasta, ciastka, babeczki i wszystkie inne słodkie przekąski. Mocno poszerzyliśmy asortyment, dopracowując przy tym autorskie receptury.