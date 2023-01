strefa premium

Analiza rynku herbaty: surowiec, sprzedaż, koszty, wyzwania i trendy (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 23-01-2023, 12:48

Dilhan C. Fernando, syn założyciela marki Dilmah i plantator herbaty w Sri Lance, pod koniec 2022 roku odwiedził Polskę, aby w stołecznej herbaciarni „Herbata i Kawa” poprowadzić warsztaty na temat herbaty. Spotkanie stało się okazją do rozmowy z Dilhanem C. Fernando o obecnej sytuacji na rynku herbaty, wyzwaniach producentów, konsumentach oraz przyszłości herbaty.

Dilhan C. Fernando w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku herbaty. / fot. materiały prasowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Rynek herbaty na świecie

Jakub Szymanek: Jak ocenia Pan obecną sytuację na światowym rynku herbaty?

Dilhan C. Fernando, syn założyciela marki Dilmah: W skali globalnej widać wzrost na rynku herbaty. Wzrasta spożycie herbaty, czemu towarzyszy równoległy wzrost produkcji. Jeżeli chodzi o spożycie, to jest to bardzo dobre zjawisko, ale ostatnio w pandemii, podobnie jak podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, obserwujemy, że rośnie również wrażliwość cenowa. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdzie wzrasta popularność niektórych tanich herbat. Ale w przypadku herbaty tanio niekoniecznie znaczy dobrze. Żeby obniżyć cenę, często trzeba pójść na kompromisy w zakresie produkcji.